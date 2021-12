Slo tilbake etter årelang og «fortjent» kritikk: – Ikke noe gøy å høre

– Nei, hva skal jeg si. Jeg følte det var på tide. Jeg har jobbet hardt for det. Og det var godt å endelig kjenne at jeg kan være i finale og ikke bare være statist, ikke være helt tom for krefter og se at nivået ikke er helt uoverkommelig, sier Udnes Weng til NRK.

Over seks år uten pallplass

Hun var naturligvis glad i pressesonen etter sprintrennet på Lillehammer fredag. Hun har så definitivt brutt en barriere i karrieren.

Ifølge FIS sin oversikt har 25-åringen 33 verdenscupstarter i sprint fra før, der hun omtaler de fleste konkurransene som «ræva» eller «helt ok» for egen del. Det har ikke blitt en eneste pallplass. Det første verdenscuprennet hun deltok i var i Drammen i mars 2015. Men på det 34. forsøket skulle det lykkes.

– En lettelse for både henne og laget, kommenterer landslagstrener Ola Vigen Hattestad.

Tiril Udnes Weng på pallen for første gang i verdenscupen

Kaller kritikk for «drøy»

For både Hattestad og Udnes Weng har de siste årene opplevd at norske sprintere stort sett har kommet til kort i finaler i møte med verdenseliten. Unntaket har vært Maiken Caspersen Falla. Samtidig har det vært tungt å svelge at Sverige har dominert stort på damesiden.

Dermed har kritikken mot laget kommet med ujevne mellomrom.

Kritikken fikk de høre så sent som i verdenscupen i Ruka sist helg. Falla tok en pallplass – igjen. Men bak der var det syltynt. De ble alle slått av distanseløper Frida Karlsson. Det bekymret NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

LANDSLAGSTRENER: Ola Vigen Hattestad, her avbildet tidligere denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg har ikke brydd meg om eventuell kritikk. Men jeg registrerte at det kom litt etter Ruka. Etter ett skirenn. Det synes jeg var drøyt, sier trener Hattestad.

Han utdyper videre hvorfor han er uenig med NRKs ekspert.

– I fjor var det tre norske jenter i finalen i VM. I år har vi ikke trent så mye på klassisk sprint, med de kravene det er i OL, blant annet at det går i fristil og er en tøff løype. Men vi må være ærlige på at Sverige er sterkere enn oss.

– Ikke noe gøy å høre

Men kritikken har ikke bare kommet i Ruka. Det har vært sånn de siste årene.

– Det er jo bra. For det er fortjent. Vi har ikke vært der vi skal være, sier Udnes Weng.

– Men det er jo ikke noe gøy å høre. Vi vet selv at det ikke er bra nok. Men vi er sultne hele gjengen. Vi ønsker å få det til og få ut det siste, lille ekstra.

GLEDE: Maja Dahlqvist vant fredagens renn foran Jessica Diggins og Tiril Udnes Weng. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Forklarer manglende finaleresultater

Hun sier det ikke er så lett å sette ord på nøyaktig hva som har manglet. Hun påpeker at hun har gått gode kvart- og semifinaler tidligere. Men så har hun manglet det siste i finalen.

– Det var det som var bra nå. Før har jeg vært for dårlig på å spise og drikke underveis, jeg har brukt for mye krefter under heatene. Det var mer energi i kroppen rett og slett.

Udnes Weng er klar på at målet må være å ha en norsk sprinter som kjemper om pallen hvert eneste renn.

– Slik har det ikke vært. Det er litt marginer og litt nivå som har manglet. Men jeg tror mange av oss er nære og flere som kunne gjort det samme som meg i dag, sier hun.