Slo verdensmesteren etter dramatisk avslutning: – Visste ikke hva jeg skulle gjøre

– Det ble litt dårlig tid på klokka for å si det mildt, sier Magnus Nedregotten til NRK etter seieren.

For når Norge allerede hadde vunnet kampen mot Sveits oppstod det full forvirring. Skaslien skulle sette siste sten, men det norske mixed double-paret fikk dårlig tid og var ikke klar over at de hadde nettopp siste sten.

– Det ser ut som om han (Nedregotten) er usikker på kroppsspråket. Så ser jeg at det er tretten sekunder igjen på klokken. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, sier Skaslien som gjorde seg klar til å sende stenen avgårde.

Handlet på autopilot

Av TV-bildene så man tydelig en stresset Skaslien henvende seg til Nedregotten og spørre hva hun skulle gjøre.

På ren autopilot valgte Norges ankerkvinne å sette stenen inn i boet, og ikke i veggen slik hun kunne gjøre.

– Den var nesten ikke planlagt den siste stenen. Du satte jo spikeren i kisten da, men det hadde ikke vært nødvendig, skrøt Nedregotten av samboeren.

To triumfer på kort tid

Etter et surt tap for det russiske curling-paret i går, ble det to sterke seire på andre dag av de innledende rundene for Norge.

Natt til i dag norsk tid slo Nedregotten og Skaslien først Sør-Korea i en fullsatt curlinghall.

Få timer senere kom den viktigste triumfen på veien mot en semifinaleplass i møtet med Sveits.

Norges resultater – Mixed double curling Ekspandér faktaboks Canada-Norge: 6–9 OUR-Norge: 4–3 Sør-Korea-Norge: 3–8 Sveits-Norge: 5–6

Regjerende verdensmester

Sveitserne er regjerende verdensmester og av mange regnet som en stor gullfavoritt. Før nattens kamp hadde de vunnet alle kampene i OL, men mot Skaslien og Nedregotten kom de til kort.

Norge gikk raskt opp i en 4-1-ledelse, før Sveits kom tilbake og utlignet til 4–4.

– Vi startet ikke så godt i denne kampen, og måtte prøve å kjempe oss tilbake, sa sveitsiske Martin Rios til NRK etter kampen.

De to lagene fulgte hverandre tett til siste periode, der Norge avgjorde kampen.

Sveits så også ut til å kunne knipe seieren i siste og avgjørende runde. Med tre stener igjen til Norge hadde Sveits de to bestestenene, men en tilnærmet perfekt sten fra Nedregotten avgjorde kampen til Norges fordel.

Tror Norge kan vinne

Nå tror den regjerende verdensmesteren at Norge kan gå helt til topps i OL.

– Hvorfor ikke? De er et sterkt lag. De viste en virkelig god forestilling i dag, sier Rios.

Norge har tre seire på fire kamper, og må trolig vinne to av de tre neste kampene for å komme videre til semifinalene.