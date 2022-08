Slo Karlsson med over tolv (!) minutter: – Aldri truet

Øyre Slind var i en klasse for seg selv og hadde drøyt midtveis ut i løpet et forsprang på over fem minutter til sine konkurrenter.

– Hun gjør nok et «knockout» løp, utbrøt NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Den svenske skistjerna Frida Karlsson var en av de som ikke var i nærheten. Hun hadde stavtrøbbel opptil flere ganger og uttalte etter rennet «at hun heller ikke hadde dagen». Svensken kom i mål nesten 15 minutter bak (14.50).

– Denne seieren har aldri vært truet for Astrid i dag, fortsatte Bjørn.

Øyre Slind var storfornøyd etter rennslutt, hvor både kvinnene og herrene startet samtidig. 34-åringen vant med over tolv minutter ned til neste konkurrent.

– I dag kan jeg få litt skryt, det er fortjent føler jeg. Det var et bra renn, sa hun til NRK.

SUVEREN: Astrid Øyre Slind gjentok bragden fra i fjor, og vant langløpet på Hitra. Foto: Carina Johansen / NTB

Draktstunt

På herresiden var det en Max Novak i ukjente farger som stilte til start på Hitra. Svensken hadde nemlig ikledd seg i rødt, hvitt og blått og uttalte før løpet at han vil «vise respekt for nabolandet.»

Men i norske farger gikk Novak respektløst til verks da han parkerte konkurrentene og vant det 54 kilometer lange rulleskirennet under Toppidrettsveka.

– Jeg ville ha publikumsstøtte. Så jeg var tvunget til å kamuflere meg, sa Novak spøkefullt til NRK om draktstuntet.

– Det er helt vilt at jeg med dårlig kondisjon og som knapt var topp 30 på skandinaviske cuper kan gå ifra hele feltet, fortsatte han etter løpet.

Norske Gjøran Tefre hang lenge med, men klarte ikke å følge Novak da han satt inn støtet like før slutt.

– Max Novak, altså. For en mann, utbrøt NRK-kommentator Pål Thomassen da Novak rykket før slutt.

Dermed gjentar svensken Toppidrettsveka-bragden fra i fjor og tar samtidig sin andre seier på norsk jord denne måneden. 26-åringen vant langløpet under Blinkfestivalen tidligere i august, hvor han også blomstret på flere arenaer.

VANT IGJEN: Som i fjor vant Max Novak langløpet på Hitra. Foto: Martin Riseth / Riseth Sport Media / NTB

Klæbo tilbake

Johannes Høsflot Klæbo var endelig tilbake i konkurranse på Hitra. Trønderen har de siste månedene slitt med hamstringtrøbbel, og har hatt en svært begrenset sesongoppkjøring.

25-åringen var tydelig på at han ikke ville anstrenge seg for mye før løpsstart.

– Det er helt uaktuelt. Jeg kan ikke klinke til hvis jeg kjenner det. Det kommer viktigere ting, sa Klæbo til NRK.

Men skiesset så lite preget ut innledningsvis. Klæbo var høyt opp i feltet under store deler av løpet og vant også den første innlagte spurten.

– Klæbo viste at han fortsatt er sjefen her, sa Bjørn.

Trønderen var likevel langt bak da det skulle gjøres opp om seier og topplasseringer, og havnet på en 40.-plass til slutt.

– Kroppen kjennes bra ut og at man er på start er et steg i riktig retning. Jeg skulle gjerne vært med å prege løpet her i dag, men heldigvis er det noen måneder til sesongstart, sa Klæbo etter rennslutt.

TILBAKE: Klæbo har uttalt at han håper å kunne stille til start i to av rennene under Toppidrettsveka, Foto: Fredrik Tombra / NRK

Petter Northug var også langt fremme i feltet under store deler av løpet. I sedvanlig stil showet han foran sine konkurrenter og tok flere føringer i tet.

– Han markerte seg veldig i dag. Han hang med i gode 40 kilometer, mente Bjørn.

Northug kom i mål til en respektabel 38.-plass, 2.53 minutter bak Novak.