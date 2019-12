Sliter med å forklare «merkelig» VM: – Det høres jo grotesk ut

– Det skal ikke være mulig! Det er jo helt utrolig.

Den nederlandske stjernen Estavana Polman gjentar det flere ganger i pressesonen etter at laget tok seg til VM-finale etter seier mot Russland. Overraskelsen er ikke egentlig fordi de har slått forhåndsfavoritten, som var ubeseiret i Japan, men fordi Nederland har tapt hele tre kamper i mesterskapet – og likevel skal spille om gullet.

KLAR TALE: TV3s håndballekspert og tidligere landslagskeeper, Ole Erevik. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

– Jeg kan ikke huske at har skjedd før. Men det er sånn systemet er, og man må vinne og eventuelt tape det riktige kampene, sier TV3-ekspert og tidligere landslagsmålvakt, Ole Erevik til NRK.

– Så kan man diskutere om det skal være mulig for et lag å potensielt tape fire kamper i et mesterskap, og likevel stå igjen med en sølvmedalje. Det høres jo grotesk ut, legger Erevik til, og sikter til at det før har vært utslagsspill i VM, mens det i år var gruppespill før semifinaler.

– Enda surere

Overraskelsene startet allerede på VMs første dag, da Sør-Korea slo Frankrike. Og spesielt at den regjerende mesteren ikke tok seg videre til hovedrunden, er det ingen som forstår.

FRANSK FLAUSE: Olivier Krumbholz har ledet Frankrike til VM-gull i 2017 og EM-gull i 2018. I VM 2019 ble de nummer 14. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

– Det har vært mange merkelige resultater, og mange merkelige prestasjoner. I tillegg til prestasjoner som har svingt fra dag til dag. Det har vært ekstremt jevnt bak der, hvor alle har slått alle gjennom hele turneringen, oppsummerer Erevik.

For eksempel:

Slovenia ble nummer 19, men slo finalist Nederland med seks mål.

Frankrike (14.-plass) tapte mot Sør-Korea og Danmark, og spilte uavgjort mot Brasil (17.-plass).

Tyskland slo Nederland, men tapte for Sverige og Norge, og ble nummer åtte.

Danmark spilte uavgjort mot Serbia, og ble nummer ni. Det gir ikke OL-kvalifisering.

Og det er bare noen. Norge tapte to kamper, mot Nederland og Spania, og spillerne er enige at VM til tider har vært «rart».

FØRSTE VM-FINALE: Spania tapte med 10 mål til Russland to dager før de knuste Norge i semifinalen, og spilte uavgjort mot Sverige, som til slutt ble nummer sju. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

– Det har vært store forandringer og vanskelig å forutse noe, slår Kari Brattset Dale fast.

– Det har skjedd mye, og det er kanskje enda surere da at vi ikke klarte det, når det har vært så mye varierende resultater, sier Hegh Arntzen.

Usikre på nivå

Men de er usikre på om det betyr at nivået på internasjonal kvinnehåndball er høyere eller lavere enn før.

– Det er vanskelig å si, og jeg kan egentlig ikke svare på det. Jeg synes kanskje nivået er høyere, for man ser lag som Frankrike, som har de samme spillerne, og ingen grunn til å bli dårligere enn før. Og så har det vært en OL-kvalik i potten, så noen lag kjemper kanskje hardere for plasser enn det de ville gjort før, tror Brattset Dale.

– At både Nederland og Spania nådde er i finalen var det nok ikke så mange som forutså. Om det er fordi de beste er dårligere, eller nest beste er bedre, er vanskelig å se, for det har vært mange merkelige og dårlige kamper, men også noen bra heldigvis, sier TV3-eksperten.