Sliten Warholm merker gullkjøret: Nå løper han om en halv million

Internasjonal presse står i kø for å få en smakebit av den ferske gullvinneren fra London.

På Letzigrund stadion i Zürich sjonglerer en kommunikasjonsrådgiver mellom alle intervjuønskene.

Nå er han ikke lenger et supertalent fra lille Norge, men verdensmester i en verdensidrett.

Det har gitt ham en helt ny hverdag.

– Kanskje det vanskeligste

– Jeg angrer på at jeg tok gull. Jeg burde tatt bronse eller noe, gliser Warholm på engelsk i et intervju på toppen av Letzigrund.

Kommentaren er åpenbart en fleip, men samtidig inneholder den et lite snev av alvor.

Warholm legger nemlig ikke skjul på at den nye tilværelsen også kan være slitsom.

– Mye går på det psykiske. Fysisk er jeg for øvrig sliten, men også det mentale. Derfor jobber jeg veldig mye før, under og etter løp, og i sånne situasjoner som det her, sier Warholm.

– Det å kunne «koble ut skallen» er kanskje det vanskeligste, faktisk, sier 21-åringen.

Medietrykket har vært såpass overveldende at Warholm-teamet har gjort justeringer i treningen for å balansere totalbelastningen.

Det er vanskelig å forberede seg på en sånn oppmerksomhet, påpeker sportssjef Håvard Tjørhom.

– De har sett på totalbelastningen, fordi det har vært mye utenomsportslig også. Da kan man ikke kjøre på med det samme trykket på treningen, men de har beholdt den samme kvaliteten, sier sportssjefen.

– Penger er ikke den beste motivasjonen

Tjørhom ser naturligvis mange positive ringvirkninger av all interessen rundt Warholm.

Først og fremst for norsk friidrett og ny rekruttering, men prestasjonene kan også gi en økonomisk oppsving – spesielt for Warholm selv.

En Diamond League-seier i Zürich betyr også sammenlagtseier og til sammen cirka 500.000 kroner i premiepenger.

– Jeg tenker egentlig overraskende lite på det. Det viktigste, og det sier jeg faktisk fra bunn av hjertet, er å få dette til å gå rundt. Da tenker jeg på meg selv og teamet, og da trenger du litt penger for å forsvare det. Det er helt naturlig, sier Warholm.

–Samtidig tror jeg ikke penger er den beste motivasjonen for å vinne løp. Motivasjonen blir å gå «all in» for å avslutte sesongen med en seier, legger han til.

Da må han blant annet slå regjerende OL-mester Kerron Clement, som allerede er blitt fraløpt på Bislett og i London.

Det er med andre ord en revansjelysten amerikaner som stiller på startstreken, men Warholm vil ikke si han har noe særlig overtak:

– Nei, det er jo han som er verdens beste, gliser Waholm med klar adresse til Clements uttalelser etter VM-finalen.