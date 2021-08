Sliten Ingebrigtsen trekker seg

Til tross for at Jakob Ingebrigtsen torsdag kveld tok sin fjerde Diamond League-seier for sesongen da han vant 3000-meteren i Lausanne, har han nå bestemt seg for å droppe stevnet i Brussel neste fredag.

Der skulle han opprinnelig ha løpt 1500 meter. Men fredag ettermiddag måtte agent Daniel Wessfeldt informere om at løpefamilien fra Sandnes ikke reiser til Belgia.

– Jeg har gitt beskjed om at han skal ikke dit. Det er trist for stevnet og arrangøren, men virkeligheten er sånn, sier Wessfelt.

Jakob Ingebrigtsen har vunnet begge de to Diamond League-løpene han har stilt opp i etter OL-gullet, men det har kostet.

– Han kjenner seg betydelig mer sliten enn han hadde regnet med da vi satte opp programmet. Selv om han vant i Lausanne, kjenner han at han er på en fysisk nedtur, forklarer Wessfeldt.

Nå forbereder Ingebrigtsen seg i stedet til Diamond League-finalen i Zürich om to uker.

Karsten Warholm planlegger imidlertid fortsatt å løpe 400 meter hekk i Brussel, til tross for nedturen på 400 meter flatt i Lausanne.

– I utgangspunktet står det på planen, men vi har ikke fått tid til å snakke så mye om det etter løpet i går, sier mamma og manager Kristine Haddal til NRK.

Allerede lørdag er det nytt NRK-sendt Diamond League-stevne. Karoline Bjerkeli Grøvdal er eneste norske deltaker i Paris.