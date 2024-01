– Jeg har et taktisk problem, innrømmer Slind overfor NRK tirsdag.

Hviledagen i Tour de Ski benyttet 35-åringen fra Oppdal til å teste løypene i Davos, og da definitivt ikke bare traseen der touren fortsetter med sprint onsdag.

Slind var mer spent på løypa for torsdagens 20 km lange jaktstart i klassisk stil. Den avvikles nemlig ikke i de tradisjonelle verdenscupløypene, men i adskillig slakere terreng.

Dermed er vi framme ved Slinds problem:

– Det er om jeg skal stake eller gå med feste.

PÅ SKUDDHOLD: Astrid Øyre Slind er bare noen få sekunder bak Victoria Carl på andreplass i sammendraget. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Kan bli ødelagt

Team Aker Dæhlie-løperen har i en årrekke satset å langløp. Der er det blitt helt vanlig å gå uten festesmurning på blanke ski, altså ren staking.

For noen år siden var det også på vei inn i verdenscupen. Da innførte Det internasjonale Skiforbundet (FIS) soner med stakeforbud i klassiske løp i verdenscupen. Det vil det også være torsdag, og da må Slind eventuelt fly fiskebein.

– Hva taler for og hva tåler mot å gå uten feste?

– Det som taler imot, er at det er en risiko å gjøre noe ingen andre gjør. Et tour-sammendrag kan bli ødelagt hvis det viser seg at det ikke er så smart, sier Slind.

Men så vet hun altså at det sannsynligvis ikke er noen andre i verdens om kan følge henne i de slake partiene i staking på blanke ski.

Følg og hør sprinten i Tour de Ski på NRK Sport fra kl. 14.30 onsdag.

LANGLØPSSTJERNE: Astrid Øyre Slind har i flere sesonger vært en av verdens beste i langløpssirkuset. Her er hun avbildet etter at hun spurtslo Therese Johaug (t.h.) i Birkebeinerrennet i 2022. Foto: Alexander Sundal Skjerven / NTB

– Kan ta masse og avgjøre

– Styrken min er jo kanskje staking, at jeg er vant til å gå renn med blanke ski og er god til å gå det både i motbakke og lett terreng. Hvis da blir litt lureføre og lønnet seg vanvittig å gå med blanke ski, så kan jeg jo plutselig ta masse og avgjøre det, sier Astrid Øyre Slind.

Hun ligger på femteplass etter tre av sju etapper, 50 sekunder bak Jessie Diggins. Men opp til Victoria Carl på andreplass er det bare tre sekunder.

Ingen av de norske herreløperne NRK har snakket med går i tanker om det samme som Slind.

– Absolutt ikke, sier Jan Thomas Jenssen, som er nummer tre i toursammendraget.

– Men jeg skjønner at hun vurderer det, for jeg tror hun kan maltraktere resten av gjengen når hun kommer der med den overkroppen sin, sier han.

– Dobbelt så sterk

En av verdens beste klassiskløpere, Pål Golberg, påpeker at han ikke engang har en skipark som åpner for det.

– Astrid er jo dobbelt så sterk som meg, påpeker lederen blant herrene, Harald Østberg Amundsen.

MENER SLIND ER STERKERE: Harald Østberg Amundsen mener Slind er sterkest av de to. Foto: Terje Pedersen / NTB

Den eneste som kan komme til å tenke i samme baner som Slind, er Erik Valnes. Men det kan bare skje under svært spesielle omstendigheter.

– Hvis jeg går ut alene i tet med ingen drasterke distanseløpere rundt meg eller på en viss avstand, og jeg må kjøre hardt alene, da kan det bli aktuelt, sier han.

Også Valnes mener at Slind har vesentlig bedre muligheter for å lykkes med en slik taktikk enn ham.

– Hun er ufattelig god til å stake og veldig herdet til å gå hardt lenge. Jeg er mer trent for å gå skiløype, opp og ned, kuler, og hit og dit. Det er utfordringen for mange av oss andre, men ikke for henne, for hun er gjennomtrent på det.

Heller ikke Astrid Øyre Slind er sikker på at det blir noe av stuntet.

– Vi får se, da, hvor tøff jeg er. Men det er veldig stakbart. Hadde det vært et enkeltrenn, hadde jeg prøvd, for da hadde det vært rått å se, fastslår hun.