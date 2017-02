Slind knuste Kowalczyk – tok sin første pallplassering

– Hun gikk et bra løp. Det var hennes første pallplassering, så det var gledelig, mener landslagstrener Roar Hjelmeset, som ikke utelukker at pallplasseringen styrker mulighetene for å bli med i VM-troppen.

– Hun er en som fort kan bli påmeldt til VM, men vi har ikke så mange distanser å sette henne inn på. Vi får oppsummere litt, sier han.

Imponerte i semifinalen

Slind viste seg først frem under semifinalen da hun spurtslo Kowalczyk i et imponerende tempo på de siste meterne før mål.

FORNØYD: Landslagstrener Roar Hjelmeset. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I finalen gikk hun for sin første pallplassering i verdenscupen.

Oppdal-løperen var en av tre løpere som fikk en luke halvveis inn i finalen sammen med amerikanske Ida Sargent og polske Justyna Kowalczyk.

Anamarija Lampic kom også opp i nest siste bakken, og distanserte etter hvert de andre kvinnene.

Sterk avslutning

En innbitt Slind lå lenge langt bak i feltet, men hentet frem det siste hun hadde av krefter og passerte Kowalczyk i innspurten nok en gang.

Anamarija Lampic var det ingenting å gjøre noe med. Hun vant suverent foran Slind. Ida Sargent ble nummer tre.

Slind var eneste norske innslag i finalen på kvinnesiden.

– Det er moro. Hun har holdt på hele veien og tatt steg gradvis. Hun har to søstre, Kari og Astrid, som har vært bedre enn henne. Men nå er det hun som er sprekest, sier Hjelmeset.

Fossli på pallen

På herresiden gikk også Sondre Turvoll Fossli inn til en 2.-plass i finalen. Han var eneste norske deltager i finalen.

Fossli tapte duellen om seieren mot russiske Gleb Retivykh. Russiske Andrej Parfenov tok 3.-plassen.

Saken oppdateres