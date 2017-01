Slike seierspaller vil verden ha

Norske herjinger har nesten skapt større bekymring i det internasjonale langrennsmiljøet enn snøen som ikke lenger faller over det som skulle ha vært skiløyper.

På møtene i Det internasjonale skiforbundet (FIS) er det blitt fattet vedtak etter vedtak for å begrense norsk dominans; begrensninger i støtteapparat, mindre penger til de store nasjonene og mindre kvoter til de største.

Så står plutselig Norge med bare én etappeseier av åtte mulige i Tour de Ski så langt. Og det forsterker bare trenden fra tidligere i vinter.

Forvandlingen

Bare se på dette:

Før fredagens 5 km fristil i Toblach står Norge med sju seirer i verdenscupen på kvinnesiden, mens resten av verden har seks. Det betyr at Norge fortsatt dominerer, men til sammenligning var det for et år siden bare to renn som ikke var vunnet av norske løpere før amerikanske Jessica Diggins vant nettopp 5 km fristil i Toblach.

På herresiden er forskjellen enda mer markant. På denne tiden i fjor var italienske Federico Pellegrino med sine tre sprintseirer den eneste utlendingen som hadde klart å slå nordmennene. Nå står Norge med «bare» fire seirer av 13 mulige. Sergej Ustjugov har med sine fem triumfer flere seirer enn de norske løperne til sammen.

De 26 første konkurransene i verdenscupen er blitt vunnet av 14 forskjellige løpere fra fem nasjoner: Sergej Ustjugov, Russland (5), Stina Nilsson, Sverige (4), Heidi Weng, Norge (3), Ingvild Flugstad Østberg, Norge (2), Martin Johnsrud Sundby, Norge (2), Calle Halfvarsson, Sverige (2), Krista Pärmäkoski, Finland (1), Jessica Diggins, USA (1), Marit Bjørgen, Norge (1), Maiken Caspersen Falla, Norge (1), Pål Golberg, Norge (1), Finn-Hågen Krogh, Norge (1), Iivo Niskanen, Finland (1), Matti Heikkinen, Finland (1).

Noe må tilskrives at Therese Johaug ikke får lov til å konkurrere. Poenget forblir det samme.

TRIPPEL: I fjor vinter var spørsmålet som oftest ikke om det ble norsk seier, men om Heidi Weng, Therese Johaug eller Ingvild Flugstad Øverst som skulle stå øverst på pallen. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Mer spennende

– Jeg mener det er bra for sporten at du ikke vet hvem som vil vinne. Jeg tror alle er enig om at når det er jevnt og spennende, er det bra for å engasjere publikum, sier Jessica Diggins til NRK.

Den amerikanske jenta vant en av etappene på minitouren på Lillehammer, og tok en andreplass på fellesstarten med skibytte i Oberstdorf denne uka.

– Det er veldig morsomt at alle kan ha et håp om å vinne. Det blir mer spennende når man ikke vet, påpeker Diggins.

Det er ikke vanskelig å finne internasjonal støtte for det synet.

ETTERLYSER TYSKERNE: Tobias Angerer. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Et nytt bilde

– Det er et nytt bilde. Andre nasjoner gjør det bra. For sporten er det bra å ha flere nasjoner som slåss om pallen og slåss om seirer, sier den tidligere tyske storløperen Tobias Angerer.

Han skulle likevel sett at hans egen nasjon var bedre.

– I Tyskland er det viktig å ha en tysker i teten, da går løpet direkte på TV og får stor dekning. Vi er ikke helt der nå, men vi er på vei, sier Angerer, som samtidig beroliger Norge.

– I Norge er det kanskje et problem at dere ikke vinner alt nå, men man må slappe av. Om noen uker er det VM. Det er høydepunktet og Norge vil være veldig sterke i Lahti, fastslår han.

JUBLER FOR STINA: Mathias Fredriksson. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Urovekkende mye Norge

Også svenske Mathias Fredriksson tror Norge slår tilbake.

– Vi vet at flest gode skiløpere kommer fra Norge. Den bredden er helt unik, og det ser man. Norge kan ta inn en reserve som er på pallen. Det skjer ikke i andre land. Men det er kult at alle nasjoner kan ha topper og få pallplasser, sier den tidligere verdenscupvinneren som nå er skepertkommentator i SVT.

– I fjor var det urovekkende mye Norge. Nå er det mange flere nasjoner som har løpere topp 10, da blir interessen større i de landene også, påpeker han.