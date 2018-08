Slik var Vibeke Skofteruds liv

Langrennsløparen frå Slitu gav verkeleg alt – ikkje minst for laget.

Midtpunkt, humørspreiar, den som fekk alle rundt seg til å kjenne seg litt betre. Men også open om problema og nedturane i karrieren. OL-gull, knusande rekord i Vasaloppet, innsatsen i Mesternes mester.

Det og meir til var Vibeke Skofteruds liv.

I dagane etter ulukka som kosta henne livet var det ei hending fleire nemnde som eit godt minne: Den humørfylte, innhaldsrike og gode talen ho heldt på avslutninga for lagvenninne Marit Bjørgen, som la opp etter denne sesongen.

Halve livet på landslaget

KOLLEN-GULL: Her blir Skofterud gratulert av kong Harald etter stafettgullet på heimebane i VM i 2011 Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Sjølv la Skofterud opp i 2015, etter 17 år på ulike landslag.

«Det har selvføgelig kostet, til tider litt vel mye. Medaljene har alltid en bakside, men summen av hele opplevelsen er en reise jeg ikke ville vært foruten», skreiv ho i bloggen sin 18. august 2015.

Det var då ho innsåg at karrieren var over, etter nesten halvparten av det som skulle bli hennar 38 år lange liv.

Jenta frå Slitu i Østfold fekk sit internasjonale gjennombrot med si første pallplassering i verdscupen i desember 2001. Då var ho allereie verdsmeister. Saman med rutinerte Guri Knotten og nokså ukjende Marit Bjørgen tok ho det aller første offisielle VM-gullet på rulleski i 2000.

Då Norge i 2005 tok sitt første VM-gull i langrennsstafett for kvinner på 21 år, var det Skofterud som la grunnlaget på opningsetappen. Det gjorde ho også i OL i 2010 og i VM framfor eit ellevilt heimepublikum i Kollen i 2011. Begge gongane blei det gull.

– Kasta bort fem år

I løpet av åra som landslagsløpar hadde ho det ikkje berre bra. Ho gjekk på det ho kallar ein personleg smell, og var borte i fleire år. Dette skreiv ho i eit blogginnlegg:

Jeg har kastet bort minst fem år av livet mitt på å fordømme meg selv. Være for streng. Hate kroppen min og etterhvert slutte å menge meg med andre Vibeke Skofterud

Men ho kjempa seg tilbake.

Det ønskte ho å gjere noko med – for andre. Ho ville vere open om sitt dårlege sjølvbilete og sine matforstyrringar som ho hadde slite med, og påverke barn og ungdom til å unngå det.

– Eg skreiv mykje på den tida. Og det var først då eg etterpå las det eg hadde skrive, at eg forstod kor sjuk eg eigentleg hadde vore, sa ho seinare.

Vibeke Skofteruds vei tilbake Skofterud under en av mange treninger på Olympiatoppen, hvor mye av grunnlaget for OL-sesongen er lagt. Skofterud reiste på ferie og dykket i havet for å koble av og hente nye krefter. Skofterud ble rørt da hun leste artikler om at lagvenninnene savnet henne. Skofterud sørget så klart for å holde seg i god form selv om hun hadde pause fra langrenn. Her er hun på trening med en venninne. Dette bildet tok Skofterud på en av hennes første turer på ski etter pausen. Hun ble gjenforent med lagvenninnene da landslaget hadde sesongens første treningssamling på Lillehammer. Mellom slagene rakk Skofterud å spille inn en sang sammen med venninnen og artisten Hanne Sørvaag. Inne på dette rommet på Olympiatoppen i Oslo har mange idrettsutøvere hatt det smertefullt. Her testes nemlig oksygenopptaket, og det gjøres gjennom en spesiell kondisjonssøkt hvor man tar ut alt man er god for. Skofterud testet hvor hun sto noen uker før sesongstarten. Verdenscuprennene i Kuusamo forrige helg markerte ikke bare langrennsstarten, men også Skofteruds lille comeback. Her slapper hun av sammen med lagvenninnene Therese Johaug og Kristin Størmer Steira kvelden før renn.

Likestillingsdebatt etter Mesternes Mester

Skofterud heldt foredrag om å dele sine erfaringar på godt og vondt. Om korleis ei gruppe som er samansett av sterke individualistar, likevel kan bli ein samansveisa vennegjeng og gjere kvarandre endå betre.

– Dominansen vår i langrenn var eit resultat av at vi knekte lagkoden. Vi var individualistar, men det var lagarbeidet som gav suksess, sa ho til Brønnøysunds Avis i fjor.

Skofteruds finaleplass i Mesternes Mester i 2016 starta ein likestillingsdebatt: Favoriserte konkurransane menn fordi dei la mest vekt på kraft?

Skofterud blei slått av Thor Hushovd og Andreas Håtveit, og diskusjonen gjekk friskt.

Men gjennom den serien blei ho også kjend for andre grupper enn dei som følgjer langrenn.

I vinter var ho i Pyeongchang og jobba for Eurosport under OL. Det gjorde ho så godt at dei ville ha henne med vidare, og skulle diskutere hennar rolle etter sommarferien.

Slik skulle det ikkje gå.