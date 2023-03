Slik stiller Norge mot Spania

Curlingkvinnene klare for VM-finale

De norske curlingjentene er klare for VM-finale etter at de vant 8-5 over Canada i semifinalen, skriver NTB. I den andre semifinalen vant Sveits 8-4 over Sverige. Som regjerende verdensmestere er sveitserne storfavoritter i turneringen. Det norske laget består av skip Marianne Rørvik, Kristin Skaslien, Martine Vollan Rønning og Mille Haslev Nordbye.