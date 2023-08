Slik starter Norge mot Japan: Hegerberg benket

Spania lekte seg videre: Smadret Sveits tross utrolig selvmål

Spania hadde få problemer med å ta seg videre til kvartfinale i VM. Sveits ble flere nummer for små og spanjolene vant hele 5-1.

Vakker angrepsfotball sto på spanjolenes meny denne lørdagsmorgenen, og målfesten startet allerede i det femte minutt da Aitana Bonmati sendte Spania i føringen. Det var faktisk Sveits' første baklengsmål i VM. Det skulle komme langt flere.

Bonmati noterte seg for en scoring til, mens også Alba Maria Redondo Ferrer, Laia Codina og Jennifer Hermoso også tegnet seg på scoringslisten.

Spania scoret på sett og vis alle målene i kampen, for Sveits 1-1-scoring kom på forbløffene vis - fra en spanjol:

VM-debutanten Laia Codina slo en altfor hard og upresis støttepasning tilbake til keeper Catalina Coll. Den gikk rett i eget mål.

Men det ble bare et komisk trøstemål for sveitsernes del, og Spania kan nå vente seg et møte med enten Sør-Afrika eller Nederland i kvartfinalen.