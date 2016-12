Årsaken er at Odd er satt opp til å spille to bortekamper uken før de skal ut i kvalifisering til Europaligaen. De skal møte Sogndal (18. juni) og Aalesund (25. juni).

– Vi er overrasket og nesten sjokkert over at vi er satt opp borte mot Aalesund og Sogndal rett før første kvalikrunde til Europaligaen, sier Fagermo til Eurosport, før han fortsetter:

– At man fra Norsk Toppfotball greier det, er på grensen til skandaløst når man vet hva slags belastning det er med bortekamper før man skal spille europacup, sier Odds trener.

– Vi skal gjøre det vi kan. Det har vært sagt – og er en målsetting – at man prøver å legge til rette for dette. At vi skal spille mot Sogndal, Aalesund og spille første kamp i Europaliga-kvalik på åtte dager, hadde ingen fotballfaglige folk lagt til rette for, tordner Fagermo.

Starter i Kristiansund

1. april neste år sparkes eliteserien i gang, og første oppgjør blir et lokaloppgjør vi aldri har hatt før i eliteserien. Nyopprykkede Kristiansund BK tar imot storebror fra Molde til et skikkelig lokaloppgjør.

– Det blir en fantastisk opplevelse. Å starte med det legger lista for oss, sa Kristiansund-trener Christian Michelsen til Eurosport under sendingen.

Det største oppgjøret i åpningsrunden blir dog på Lerkendal når seriemesteren tar imot Odd, som endte på tredjeplass i fjor. Lagene møttes i første runde også i 2016, men da hadde Odd hjemmekamp.

– En tøff start, men det tror jeg er bra. Det er bare å knalle til fra start, sier Kåre Ingebrigtsen til Eurosport.

NYTT GULL? Kåre Ingebrigtsen feirer seriegull med Rosenborg i 2016. Snart starter titteljakten igjen. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

Disse spiller hjemme 16. mai

I 2016 ble det sølv på Brann og Lars Arne Nilsen. De reiser til Alfheim for å møte Tromsø i første runde. 16. mai er det hjemmekamp mot Sandefjord.

– En tøff kamp, men vi kan like gjerne ta den før eller siden. At vi får hjemmekamp 16. mai er flott, sier sølvtreneren Lars Arne Nilsen.

I Oslo ønsker Ronny Deila å glede på tittelsultne Vålerenga-fans. Deila og Vålerenga serieåpner hjemme mot Viking, og har også fått hjemmekamp 16. mai. Da kommer Kristiansund på besøk.

Første serierunde (1.-3. april)

Kristiansund-Molde

Lillestrøm-Sandefjord

Strømsgodset-Haugesund

Sarpsborg 08-Sogndal

Stabæk-Aalesund

Tromsø-Brann

Rosenborg-Odd

Vålerenga-Viking

16. mai

Brann-Sandefjord

Haugesund-Odd

Lillestrøm-Sarpsborg 08

Molde-Sogndal

Rosenborg-Tromsø

Strømsgodset-Stabæk

Vålerenga-Kristiansund

Viking-Aalesund

Siste serierunde (26. november)