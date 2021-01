Slik spilles Eliteserien

Regjerende mester Bodø/Glimt har Brann, Molde og Rosenborg i de fire første rundene av Eliteserien.

Spilleplanen for Eliteserien ble presentert onsdag.

Bodø/Glimt møter først Brann 2. påskedag (5. april). Strømsgodset venter i kamp to før to av fjorårets utfordrere Rosenborg og Molde står klare for å revansjere seg.

Slik spilles den første runden 5. april:

Stabæk – Odd 15.00, Bodø/Glimt – Brann 18.00, Haugesund – Tromsø 18.00, Kristiansund – Lillestrøm 18.00, Mjøndalen Sandefjord 18.00, Rosenborg – Strømsgodset 18.00, Sarpsborg 08 – Viking og Vålerenga – Molde 20.00.

Hele programmet finner du her.

(NTB)