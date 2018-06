Slik spiller du NRKs VM-manager

Velkommen inn til en helt ny VM-manager, et samarbeid mellom NRK og TV2. I årets utgave av spillet kan du konkurrere med NRKs og TV2s eksperter pluss NRKs profiler i en egen NRK-liga, og du er med i kampen om noen relativt kule fotballpremier.

Den beste tipperen hver runde vinner den offisielle matchballen fra VM. Vinneren fra NRK får drakter signert av Norges og Brasils spillerlegender fra 1998.

Spill VM-manager her

Men hva er VM-manager?

I NRKs VM-manager får du 100 millioner virtuelle kroner å bruke på ditt eget lag, som kan hentes fra alle landene som er med i VM. Under mesterskapet vil spillerne på laget ditt tildeles poeng basert på hvordan de presterer.

Du kan følge laget ditt og poengsankingen din live på VM-manager når kampene pågår, og kort tid etter at hendelsene har skjedd i kampen skal du ha fått poeng inn på laget ditt.

Du kan melde deg inn i offentlige ligaer eller ligaer med vennene dine, og det er ingen begrensning på hvor mange du kan være med i.

Hvordan spiller jeg?

Med de 100 millionene skal du velge et lag med 15 spillere fra de 32 landene som deltar i årets VM, men du kan også få laget satt opp automatisk. Av disse 15 må èn velges som kaptein og èn som visekaptein. Kapteinen på laget ditt får doble poeng, mens visekapteinen mottar doble poeng dersom kapteinen ikke spilte i det hele tatt den runden.

VM-manager har flytende priser, og en spiller som presterer bra vil få økt markedsverdi. Kjøp billig, men selg dyrt!

Du kan sette opp laget i disse formasjonene: 5-4-1, 5-3-2, 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1, 3-5-2, 3-4-3, 5-2-3 og spillere må velges fra disse posisjonene: keeper, forsvarsspiller, midtbanespiller og angrepsspiller.

Bytter:

Før runde 1 starter kan du gjøre ubegrensede kjøp/salg av spillere. Når runde 1 har startet har du 15 bytter tilgjengelig, som du kan utføre når du måtte ønske. I sluttspillet vil du motta èn ekstra overgang før hver av de fire siste rundene. Når du først har bekreftet et bytte ved å klikke "Lagre endringer", er dette endelig, selv om runden ikke har startet enda.

Bytte av kaptein er alltid "gratis".

Du kan oppdatere laget ditt underveis i mesterskapet ved å ta i bruk de 15 overgangene som du har tilgjengelig fra start pluss de ekstra overgangene som du får tildelt i sluttspillet.

Men sluttspillet er over, hva nå?

I sluttspillet vil du få en ekstra overgang før hver av de fire siste rundene.

8-delsfinalen: +1 ekstra overgang

Kvartfinalen: +1 ekstra overgang

Semifinalen: +1 ekstra overgang

Finalen + bronsefinalen: +1 ekstra overgang

Kan jeg velge bare tyskere?

Nei, du kan kun ha et bestemt antall spillere per land på laget ditt. Reglene for dette varierer for de ulike rundene i VM-manager:

I gruppespillet kan du ha 3 spillere per land.

I 8-delsfinalen kan du ha 4 spillere per land.

I kvartfinalen kan du ha 5 spillere per land.

I semifinalen kan du ha 6 spillere per land.

I bronsefinalen + finalen kan du ha 7 spillere per land.

Spill VM-manager her