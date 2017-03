Slik skal Bø bli OL-kongen

Johannes Thingnes Bø har et klart mål for vinter-OL i Pyeongchang neste år.

– Det er å bli OL-konge og sitte igjen med flest gull i OL, sier han etter sesongens siste renn.

Selv om han endte nest sist på søndagens fellesstart i Holmenkollen, er 23-åringen storfornøyd med sesongen han nettopp har lagt bak seg.

– Det har vært en knallsesong, oppsummerer han.

IKKE UTILNÆRMELIG: Martin Fourcade var suverent best denne sesongen og vant 14 verdenscuprenn. Nordmennene tror likevel det er mulig å ta igjen forspranget franskmannen har. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Men tross tredjeplass i verdenscupen, tre individuelle sølvmedaljer i VM og skyting som endelig ser ut til å sitte, er det flere hindre å overvinne på veien mot OL-tronen.

Størst av dem er franske Martin Fourcade.

Den franske 28-åringen vat verdenscupen for sjette år på rad og satte på veien rekord med 14 individuelle verdenscupseire denne sesongen.

Den siste seieren kom søndag, på tross av at han glemte å lade skudd i magasinet før løpet.

Hardkjør i ferien

Thingnes Bø har nærmet seg franskmannen på standplass, men i sporet henger han etter. I snitt et halvminutt på en sprint, mener landslagstrener Egil Kristiansen.

Men sjefen har medisinen klar: Det skal trenes mer og hardere i feriemånedene april og mai.

– Du kan kalle det ferie, men ferie innebærer også å trene litt, sier han.

Landslagstreneren mener det ikke ble lagt ned nok fysisk hardtrening etter sesongen i fjor. Det blir det endring på nå.

– Det siste året vet jeg hva som er blitt gjort, og jeg tror vi må ta litt mer tak fra start, forteller Kristiansen.

Tror det er mulig å tette forspranget

Selv om Fourcade har virket utilnærmelig denne sesongen, er Kristiansen klar på at forspranget er fullt mulig å hente inn.

INGEN KJÆRE MOR: Landslagstrener Egil Kristiansen vil ha hardere og mer trening i «feriemånedene» etter sesongen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– For mange vil det kanskje synes veldig mye, men hvis en koker det ned til deler, så ser en at det absolutt er mulig. Han ligger vel i snitt et halvt minutt bak på en sprint, og det er det mulig å ta på en sesong, sier Kristiansen.

Thingnes Bø har ikke noe imot at sjefen varsler hardtrening raskt etter sesongslutt. Selv tror han noe av nøkkelen er å gå tilbake til treningsoppskriften fra i fjor og året før, da han var like rask som Fourcade i sporet.

Også Ole Einar Bjørndalen vil ta frem tidlige sesongers gulloppskrift før OL, men han finner ikke treningsdagbøkene han trenger. For Bø er det enda verre stilt: Han fører ikke treningsdagbok.

– Det er nå jeg får svi for at jeg aldri fører treningsdagbok. Nå står sikkert Egil Kristiansen med pekefingeren, sier han lattermildt.