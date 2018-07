Slik skal «treige» Kristoff sikre spurt-suksess

– Jeg har blitt litt treigere de to siste årene, så jeg må bare jobbe videre og prøve å holde hurtigheten lengst mulig. Når jeg blir for treig til å vinne i mindre grupper, får jeg bli opptrekker, smiler Kristoff til NRK.

OPTIMIST: Stein Ørn tror Alexander Kristoff har mye igjen å gi. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kristoff er klar på at hardkjøret han bedriver i fjellene rett før touren er grunnen til at han kunne strekke hendene i været i Paris, mens flere konkurrenter røk ut i fjellene.

– Jeg kjører alltid Sveits Rundt eller Dauphiné før touren, det er jo for å overleve i Alpene og Pyreneene. Jeg ser mange av spurterne dropper dem, for det er veldig få etapper å kjempe om. Du så jo det var mange av de beste sprinterne som ikke kom seg gjennom fjellene, sier Kristoff.

Mer restitusjon

31-åringens stefar og personlige trener, Stein Ørn, sier til NRK at de skal fortsette med tunge økter i fjellene, samtidig som hurtigheten skal bevares best mulig.

– Alexander sine evner ligger i å gjennomføre de langintensive treningsbelastningene som han har gjort i mange år. Klarer han det videre, har han muligheten til å hevde seg i mange år fremover, sier Ørn.

– De siste årene har det vært ganske kort tid fra han har vært ferdig med VM til han har begynt vårsesongen. I år skal han ikke være med der, da får han mer tid enn noen gang. Da kan vi gjøre mer av de strukturelle tingene vi ikke har rukket før.

Treneren tror Kristoff kan holde det gående lenger enn de fleste.

– For Alexander sin del så er det ingen grunn til å se at hans sykkelkarriere skal slutte før han eventuelt vil det selv. Da snakker vi i hvert fall om slutten av 30-årene, kanskje begynnelsen av 40-årene.

Revansj mot Sagan?

Kristoff innrømmer at han ser opp til nordmannen med flest etappeseiere i Tour de France (10), Thor Hushovd, som ble bedre oppover desto eldre han ble.

– Thor var ekstremt sterk på det på slutten og gikk jo i brudd i fjellene. Det har ikke jeg vært i nærheten av å klare. Det er imponerende hva han har fått til, sier Kristoff.

MER JUBEL: Stein Ørn tror Alexander Kristoff kan gjøre som i 2015 og vinne Flandern Rundt igjen. Foto: Francois Lenoir / Reuters

Ørn tror Kristoff fortsatt vil kunne utfordre de beste i en spurt, men tror han kan bli enda bedre om våren.

– Jeg tror han kommer til å utvikle seg i klassikerne på våren. Jeg mener helt sikkert at han kan gjennomføre en ny bragd med å vinne et nytt «monument» (sykkelsportens fem største endagsritt, journ.anm.). Neste år er det VM i Yorkshire og der kan Alexander revansjere tapet for (Peter) Sagan i Bergen.