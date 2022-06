Slik markerte Norge på Ullevaal etter skytingen

Etter skytingen nær London pub i Oslo natt til lørdag, har arrangementer med tilknytning til Oslo Pride blitt avlyst etter anbefalinger fra politiet. Men landskampen på Ullevaal stadion startet som planlagt klokken 17.00 lørdag ettermiddag.

Lagene markerte det som hadde skjedd ved å stille seg opp i ring på midtbanen før kampstart. Her var det ett minutts stillhet til minne om de drepte etter skytingen i Oslo sentrum.

TO BIND: Samtlige norske spillere har både regnbuebind og sørgebind på armene. Foto: Martin Solhaug Standal / NTB

«Vær den du er - elsk hvem du vil» og «Fotball er for alle», var budskapene der det vanligvis er reklame rundt stadion.

– Vi hadde dialog med politiet om det var trygt. Og vi kom ganske raskt frem til at det var trygt og jentene ville spille kampen. Men det er en tung dag, sier president i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness til NRK.

Guro Pettersen har fått tillit fra start mellom stengene på Ullevaal stadion.

– Det var et sjokk da vi våknet i morges, sier hun om skytingen i Oslo.

Vil spille med sørgebind

Det var ventet rekordmange tilskuere til kampen. 15.000 billetter var solgt til den NRK2-sendte privatlandskampen. Men det ser ikke ut til at så mange har møtt opp til oppgjøret

– Hvordan blir det å spille kamp på en dag som dette?

– I dag skulle hele Norges Fotballforbund være med på å feire retten til å elske hvem man vil og delta i paraden under fanen «Vær hvem du vil, elsk hvem du vil». Fotballen skal være for alle. På en dag som det her går selvfølgelig våre tanker til etterlatte og pårørende. Vi står sammen med dere, sier Gro Tvedt Anderssen, som er NFFs direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt.

STERK MELDING: Caroline Graham Hansen la ut en sterk tekst på Twitter etter skytingen i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi hadde allerede planlagt markeringer på Ullevaal stadion, og jeg føler at de i dag er ekstra viktige. Kvinnelandslaget har meldt at de vil spille med sørgebånd og at de alle vil gå med pride-kapteinsbind under innmarsj. Det vil også være et øyeblikks stillhet på stadion.

Graham Hansen: – Skremmer livet av meg

Fotballpresident Lise Klaveness skriver på Twitter at vi alle må stå sammen etter nattens hendelser.

– Jeg er usigelig trist på vegne av de som har mistet noen umistelige i natt, de som gikk fra fest til å måtte flykte for livet i Oslo sentrum, de som nå må våke over sine kjære på sykehus og alle i LHBTI-miljøet som i dag kjenner på frykt og uro. Vi må stå sammen, skriver Klaveness.

Norge- og Barcelona-stjernen Caroline Graham Hansen skrev følgende på Twitter lørdag formiddag:

– Å hate et annet menneske så mye at du ønsker de død, fordi de viser kjærlighet skremmer livet av meg. Det gir ikke mening. I dag som skulle være en så fin dag for kjærlighet. All kjærlighet.

Foto: Skjermdump: @RBKfotball

Pride blir synlig på flere stadioner

Denne helgen spilles det også en rekke eliteseriekamper i Norge. Flere av klubbene har lagt ut innlegg med regnbuens farger på sosiale medier.

Rosenborg, som lørdag tar imot Kristiansund på Lerkendal, skriver at «kveldens Pride-markering ble nå enda viktigere».

– Jeg tror hele fotballen står sammen i dag og alle våre tanker går til de etterlatte og pårørende. Det kommer til å bli synlig på alle stadioner. Jeg har sett at flere har meldt dette, sier Gro Tvedt Anderssen til NRK.