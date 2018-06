Slik lykkes du med VM-manageren

Spill VM-manager her

Mer enn 65.000 nordmenn spilte Fantasy Premier League denne sesongen, og konseptet er kjent for flere, men det er også mange som under VM kommer til å prøve Fantasy for første gang.

Vi har derfor snakket med NRK Sports Sindre Murtnes, som er en ivrig Fantasy-spiller. Han kommer med sine tips til både deg som prøver spillet for første gang, men som også kan hjelpe den vante Fantasy-spilleren.

Slik spiller du NRKs VM-manager

– Finn riktig stamme i laget

Samtlige spillere i de forskjellige VM-troppene kan kjøpes. Det er fort gjort å gå for de dyreste forhåndsfavorittene, men det kan være verd å løfte blikket litt, særlig under gruppespillet.

– Det er lurt å spare flest mulig bytter gjennom gruppespillet, så du kan derfor ikke bygge et lag med kun jokere. Det beste er å finne en stamme i laget, altså dyre spillere i hvert ledd. Finn en stamme fra de nasjonene du tror gjør det best, og bygg laget rundt det.

Det å gå inn med alt på tre sterke spisser, eller målscorende midtbanespillere, kan derfor vise seg ikke å være den beste løsningen under gruppespillet. Men ved å kjenne gruppene, og lese seg noe opp på gruppene og lagene i forkant, kan gi god uttelling.

– Fantasy er et spill om sannsynlige utfall. En ting er å ha det beste laget, en annen er å ha den letteste gruppa. Belgia åpner for eksempel mot Tunisia, og da kan du lete etter verdi, så får du mest mulig ut av de pengene du har, sier Murtnes og forklarer videre.

– England og Uruguay er andre eksempler. Raheem Sterling og Edinson Cavani skal opp mot henholdsvis Tunisia og Panama, og Egypt og Saudi-Arabia, som er deres første kamper i VM. De er ikke blant favorittene og ikke blant de dyreste, men de kan få en veldig god start.

TIPS: NRKs Fantasy-ekspert lanserer Dele Alli og Raheem Sterling som mulige poengplukkere. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

– Følg med på treningskampene

Verdi av spillerne er viktig. Mange av de største spillerne får en høy sum på seg, og her må man passe seg for rotasjon i laget, skal man tro Murtnes.

– Tar man Sergio Agüero og Gonzalo Higuaín, som er to av verdens beste spisser, så slår de hverandre litt i hjel verdimessig fordi de vil stjele spilletid fra hverandre. Se etter spillere som spiller ute av posisjon, for eksempel en forsvarsspiller som spiller midtbane.

Allerede denne helga begynner de VM-klare lagene å møte hverandre i oppkjøringen mot VM. Det kan være lurt å følge med på utfallene av disse lagene, både med tanke på lagoppstillinger, hvem som skaper sjanser og ikke minst for å se på formen til spillerne.

– I treningskampene kan man se hvilke spillere som får tillit og dette, samt kvaliken er ofte en indikasjon på hvem som starter. Samtidig som man også kan se om det er spillere som bærer preg av en lang sesong og ser tunge ut. Vurder form underveis ut ifra de kampene som går i forkant av VM, og ikke minst under selve VM. Det kan være greit å se på statistikk for finne ut hvem som skaper sjanser. Spillere kan spille bra selv om de ikke får mye poeng. Det er ikke nødvendigvis lurt å kaste noen fra laget etter en kamp uten uttelling.