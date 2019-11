Slik lykkast du i NRK sin vinter-manager

Skiskyting har lenge vore ein folkekjær sport i Noreg, men no treng du ikkje berre sitte passiv i godstolen og nyte sporten på TV, nett eller radio.

NRK hadde stor suksess med sitt eige managerspel, eller fantasyspel, under VM i fjor. I år kan du derimot spele gjennom heile vinteren.

Frå skiskyttarane startar sin sesong i Östersund i Sverige laurdag 30. november til det heile blir avslutta i Holmenkollen i midten av mars.

Spel vinter-manager her

Slik spelar du vinter-manager Ekspandér faktaboks Ta ut eit lag med åtte utøvarar og ein landslagssjef. Du har 110 millionar virtuelle pengar å handle for, og det må velgast ein lagkaptein.

Du får poeng basert på korleis utøvarane dine presterar i dei ulike renna. I alt har du 26 overgangar tilgjengeleg på laget ditt.

Du kan følgje laget ditt og poengsankingane dine live i spelet når rennet pågår. Endeleg poengsum vil bli oppdatert kort etter at eit renn er ferdig.

Bø – eller ikkje Bø?

NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith kjenner det meste som rører seg i skiskyttarmiljøet. Her er hans råd for å lykkast i manageren:

TIPS: NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith delar sine beste tips for å lykkast i vinter-manageren. Foto: Ole Kaland / NRK

– Det er heilt ope om kven som kan vinne verdscupen samanlagt. Det er 7-8 utøvarar på damesida, men det er også dei dyraste spelarane. Truleg har du berre råd til ein av dei. På herresida må man svi av mykje om ein vil ha Johannes Thingnes Bø på laget.

Han peikar på at du kan spare fem millionar på å velje ein av dei franske, som Martin Fourcade eller Fillon Maillet, i staden for Johannes Thingnes Bø.

– Men eg ville ikkje tatt den sjansen. Bø skal bli pappa i januar og blir borte frå nokon konkurransar i januar. Det betyr at han ikkje kjem til å halde igjen noko i desember.

I tillegg kan Vetle Sjåstad Christiansen (16 mill.) stå fram som eit godt kjøp om han held fram den gode utviklinga frå i fjor.

På kvinnesida er det Wierer og Vittozzi som er prisa høgast. NRK-kommentatoren meiner at Denise Herrmarn kan vere eit alternativ, sjølv om ho har til gode å skyte feilfritt i verdscupen. Eckhoff og Mäkäräinen meiner han er vel ustabile på standplass.

– Eg ville valt Marte Olsbu Røiseland eller Hanna Öberg. Begge er stabilt gode på standplass og vil kunne vere blant dei beste i løypa i kvart renn.

Finst det ein joker?

Den største utfordringa er nok å finne røvarkjøpa som kan sanke poeng. Stabrun Smith har likevel gjort seg nokre tankar om kven som kan overraske i årets sesong.

JOKER: Russiske Evgeniya Pavlova er god på standplass og kan vere ein joker. Foto: Tt News Agency / Reuters

– Jevgenija Pavlova frå Russland kostar ti millionar kroner og var den med flest feilfrie renn siste sesong. Heile seks gonger gjorde ho prikkfrie renn på skytebana. Det vil gi ekstra poeng.

Han peikar vidare på Linn Persson frå Sverige (12 mill.), Irina Starykh frå Russland (11 mill.) og Lisa Theresa Hauser frå Austerrike (13,5 mill.). Dei er bra skyttarar og i mellomsjiktet prismessig.

– Skal ein gamble, kan ein håpe at Mari Eder frå Finland vender attende i god form. Ho vann to renn i 2017, men har sidan slite med sjukdom. No er ho tilbake, og med ein prislapp på 4,5 millionar kan det lokka mange til å sette 32-åringen på laget.

På herresida meiner han tyske Johannes Kühn (8,5 mill.) står fram som det beste kjøpet etter opningshelga på Sjusjøen, der han vann sprinten. Phillip Horn var nest beste tyskar på sprinten på Sjusjøen og kostar berre 6,5 millionar.

– Elles er det verd å nemne Krasimir Anev frå Bulgaria (9 mill.). Med ein treffprosent på 90 prosent leverer han stabilt på skytebana.

Bjørndalen som landslagssjef?

Ja, du kan altså ha Bjørndalen på laget ditt. Den ferske landslagssjefen for Kina er rett nok langt billigare (4,5 mill.) enn kva han ville vore som utøvar.

LANDSLAGSSJEF: Ole Einar Bjørndalen som landslagssjef? Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Eg reknar med ein del romantikarar vel Kina og Bjørndalen her, men det spørst om det løner seg, seier Stabrun Smith.

Han meiner at dei norske landslagssjefane, etter VM-gull på stafett både for herrar og damer i fjor, er openberre kandidatar. Dei franske og tyske kvinnene, i tillegg til dei svenske og italienske herrane, meiner han er for ustabile til at dei er fullgode alternativ.

– Men det kan endre seg. Denise Herrmann og Arnd Peiffer kan plutseleg gjere den tyske landslagssjefen svært attraktiv.

Vikarmanager

Skulle du derimot bli forhindra i å setje opp eit lag til ein konkurranse, eller du rett og slett gløymer det, så er det ingen grunn til bekymring.

Vikarmanageren vil då trå til og hjelpe deg, dersom ein av dei du har på laget ikkje deltar i konkurransen.

Vikarmanageren vil sørge for at din utøvar blir bytta ut med ein utøvar til same verdi.

På den måten vil du ikkje tape terreng til dine motspelarar, dersom du ikkje har fått gjort endringar på laget ditt til ein konkurranse.

I tillegg til heider og ære spelar du også om ei draumehelg i Holmenkollen. Etter kvar av verdscuphelgene blir det plukka ut ein vinnar.

Alle desse vinnarane vil få ein VIP-billett til avslutningshelga i Holmenkollen. I tillegg til å få med deg sjølve arrangementet, vil du også få omvising i NRK-produksjonen.

Du kjemper også om ein eksklusiv vinterjakke og andre effektar.