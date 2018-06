Slik kan Sverige komme seg videre i VM

Det er duket for fire spennende kamper i gruppe E og F i fotball-VM onsdag. For oss skandinaver spilles den mest spennende kanskje i gruppe F, der Sverige møter Mexico kl 16.

Gruppe F:

Det eneste som er hundre prosent sikkert i denne gruppen, er at alt kan skje. Mexico leder med seks poeng, mens Tyskland og Sverige følger med tre poeng. Sør-Korea er uten poeng.

Mexico er det laget som er nærmest en åttedelsfinale, men trenger et uavgjortresultat mot Sverige, eventuelt at Tyskland taper for Sør-Korea for å være sikret.

Hva så med våre naboer i Sverige?

Her kan målforskjellen nok en gang bli avgjørende. Blir det for eksempel målløst (eller samme resultat) i begge oppgjørene i denne gruppen, går Tyskland videre fordi tyskerne slo Sverige.

Her gjelder det altså å vinne - og helst vinne med mange mål om Sverige skal gå videre.

Både Tyskland og Sverige har 2-2 i målforskjell. Sør-Korea kan i teorien også gå videre.

Gruppe E:

Serbia møter Brasil kl 20 (TV 2).

Sveits møter Costa Rica kl 20 (TV 2).

I gruppe E er ingenting avgjort før kveldens kamper er spilt. Det er en svært jevn gruppe der både Brasil og Sveits har fire poeng - en seier og en uavgjort.

Brasils motstander Serbia står med tre poeng etter en seier og ett tap, mens poengløse Costa Rica er ute av VM.

Selv om Brasil ikke har levd opp til forventningene, og Neymar fremdeles sliter med skade, bør laget slå Serbia. Serberne tok sine tre poeng mot svake Costa Rica og tapte 1-2 for Sveits.

Brasil og Neymar møter Serbia i kveld. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Sveits er nesten sikret tre nye poeng mot Costa Rica, så her kan førsteplassen fort gå til sveitserne mens oppgjøret mellom Serbia og Brasil blir en kamp om andreplassen.

Her kan uansett målforskjellen bli avgjørende om Brasil vinner sin kamp. Laget har best målforskjell av disse lagene.

Brasil går videre med minst uavgjort. Sveitserne vil kvalifisere seg om de slår Costa Rica, eller om Serbia taper for Brasil.

Serbia går selvsagt videre hvis de slår Brasil.

De kan også spille uavgjort om Costa Rica slår Sveits med mer enn ett mål. Det er imidlertid lite sannsynlig. Men man vet jo aldri når det gjelder fotball.

Rangeringen i gruppespillet Ekspandér faktaboks Rangeringen i hver gruppe avgjøre i fallende rekkefølge av: Antall poeng fra gruppespillskamper

Målforskjell

Flest scorede mål

Innbyrdes målforskjell

Flest poeng i Fair Play:

Gult kort gir -1 poeng

Andre gule/indirekte rødt gir -3 poeng

Direkte rødt kort -4 poeng

Gult kort og direkte rødt -5 poeng (Kilde: Fifa.com)