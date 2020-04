Slik kan fotballsesongene bli: Planlegger for full eliteserie fra august

– Uansett vil vi, så sant det er mulig, søke å få gjennomført våre turneringer, sier direktør for konkurranse i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn.

Han vil ikke si noe konkret om hva de planlegger for, men NRK forstår at NFF planlegger fullt seriespill med oppstart så sent som i august.

Dersom eliteseriefotballen begynner lørdag 1. august, er det 21 helger frem til helgen før jul. Med andre ord må man belage seg på å spille kamp hver helg, pluss ni midtukekamper. I tillegg kommer eventuelt cupspill, europaspill og landslagspauser.

Fotballen i Europa er satt på vent som følge av koronaviruset, bortsett fra i Hviterussland.

Foreløpig er Tyskland nærmest å starte igjen, men forslaget om 9. mai har møtt kritikk fra flere hold. Sverige håper å starte sesongen på de to øverste nivåene 14. juni.

Vurderer cup med lag fra to divisjoner

I Norge er det naturligvis et scenario å starte tidligere enn 1. august også.

Både 15. juni og 1. juli er nevnt som mulige startsdatoer, men det er blant annet avhengig av at trening kan åpne for fullt for profesjonelle klubber.

Et av scenarioene fotballforbundet nå planlegger for, er å redusere antall lag som skal spille cupen. Fra før er det klart at kvalifiseringsrundene til cuper er avlyst. Nå kan også de to første rundene av cupen utgå.

Med 32 lag i cupen, altså klubbene i eliteserien og 1. divisjon, vil det totalt bli fem cuprunder, inkludert finalen.

SNØBALL: Slik så det ut da Bodø/Glimt gjestet Molde i siste serierunde (1. desember) i fjor. Nå kan det bli mer desember-ball på eliteseriespillerne. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Det kan også hende at all landslagsfotball utgår ut året. Det vil åpne datoer for at eliteserien og cupen kan fullføres.

Fifa gikk forrige uke ut og sa at det viktigste var å få gjennomført de nasjonale ligaene i 2020. På et videomøte med Det europeiske fotballforbundet (Uefa) tirsdag, kom det intet nytt om internasjonale datoer til høsten. Det blir trolig vedtatt og offentliggjort i mai.

Slik er situasjonen i toppligaene Ekspandér faktaboks England: I fredagens videomøte mellom klubbene ble det skissert at sesongen kan spilles ferdig i løpet av 40 dager fra første spilte kamp. 8. juni nevnes som den tidligste datoen for oppstart. Italia: I dokumenter fra myndighetene i Italia står det at det ikke er sannsynlig med supportere på tribunene før i 2021. Fotballpresidenten i landet håper å få koronatestet spillerne i begynnelsen av mai, slik at treningene kan starte. Klubbene mestemte tirsdag at sesongen skal fullføres, noe fotballpresident Gabriele Gravina er svært opptatt av. – Det blir ingen ny sesong før denne er avsluttet, sier han. Tyskland: Flere tyske medier meldte mandag at kampaktiviteten kan bli gjenopptatt så tidlig som 9. mai. Forutsetningen er at det spilles for tomme tribuner. Det er fortsatt ikke bestemt, og flere er kritiske til at det skal starte så tidlig. Spania: Spanias fotballforbund meldte søndag at det er enighet med La Liga og landets statlige idrettsråd om prinsippene for veien videre, men hva planen består i, er ikke offentliggjort. 8. april sa La Liga-president Javier Tebas at det er uaktuelt ikke å fullføre sesongen, og han håper å kunne være i gang igjen i slutten av mai. Frankrike: I slutten av mars uttalte den franske fotballpresidenten Noël Le Graët det er umulig å spå når man kan spille fotball igjen. Han var samtidig skeptisk til muligheten for å få fullført sesongen før juli. Mesterligaen: Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har lagt en plan for gjennomføringen av Champions League. Den viser 17 kamper i løpet av 23 dager, ifølge den italienske sportsavisen Corriere dello Sport. 29. august er satt som en mulig dato for finale. Europaligaen: I likhet med mesterligaen, vurderer Uefa samme alternativer i europaligaens kvart- og semifinaler. Tre dager før mesterligafinalen, altså 26. august, planlegges europaligafinalen spilt i Gdansk. Kilde: NTB

Frykter rovdrift på spillerne

Assistenttrener på herrelandslaget, Per Joar Hansen, er bekymret for spillernes helse med det økende kampantallet.

– Jeg håper kanskje at vi gjennom denne prosessen kan se på muligheter for at landslag kan få bedre tid til å forberede seg på en skikkelig måte, sånn at vi ikke tar livet av spillerne, både fysisk og mentalt, med alt det hardkjøret de skal gjennom i både seriespill og landskamper, sier «Perry».

BEKYMRET: Per-Joar Hansen, her sammen med landslagssjef Lars Lagerbäck. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland, påpeker at de norske lagene trenger mer tid enn for eksempel lagene i Premier League, som spilte kamper i mars.

Siste serierunde i 2019 var 1. desember, altså snart seks måneder siden.

– Her går det på skaderisiko, og det er ingen hensikt å starte for så å se at halvparten blir skadet. Medisinsk ekspertise har gitt signaler på at det bør være cirka fire uker med trening før seriestart, sier Øverland.

Det betyr med andre ord at norske serier tidligst kan starte en knapp måned etter at trening kommer i gang for fullt.

– Det vi har fokus på nå, er å få i gang treninger. Konsekvensen av det blir seriestart, sier Øverland og understreker:

– Alle jobber godt sammen. Jeg har aldri fått så mange SMS-er fra folk jeg ikke kjenner som lurer på når vi kommer i gang. De er sulteforet, og det er mange kreative innspill. Vi er en næring med milliardomsetning, men vi skal gå foran og i alle fall ikke sette i gang noe som gjør at smitten sprer seg.