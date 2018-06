Slik kan de tape – og få drømmevei til finalen

Slik det står seg nå tyder mye på at den ene siden av sluttspillstablået kan bli fult av forhåndsfavoritter. På andre siden venter mye svakere nasjoner.

Dermed spekulerer mange i at noen nasjoner kan ta foten av gassen, for å havne på siden de ønsker. For i øyeblikket er det ikke helt usannsynlig at vi får kanoner som Frankrike, Brasil, Portugal, Argentina og Tyskland på den ene siden av sluttspillet.

På gruppespillets siste dag møtes England og Belgia. I verste fall vil vinneren havne på den vanskeligste siden av sluttspillet. NRKs fotballekspert Carl Erik Torp tror lagene er veldig bevisste på det.

KYNISKE: Torp tror lagene er kyniske nok til å ta foten av gassen. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Jeg er helt overbevist om at de vet hva som er status og hvem som har plassert seg hvor, og hva de mener er den enkleste veien.

Da kan vi få en kamp hvor begge lag ønsker å tape. Han er redd det kommer til å prege kampen.

– Det blir veldig spesielt. Jeg er redd det blir to lag som er veldig opptatt av å få resultatet de selv ønsker. Jeg tror de vil være veldig bevisst på det. Det er en stor fare for at det ikke blir den kuleste kampen i VM, sier Torp.

Dette er status før de siste gruppespillkampene.

Gruppe C

Sjarmerende Peru er allerede ute av kampen, og Frankrike er allerede klare for sluttspill. De to lagene mellom dem, Danmark og Australia, kjemper om den siste plassen. Australia er avhengig av dansk tap for å ha muligheten til å klatre forbi, men allerede her oppstår den første muligheten for å ta foten av gassen.

Med fransk tap mot Danmark vinner danskene gruppen. Med andreplass slipper Frankrike unna siden hvor Uruguay og Portugal allerede befinner seg. Der havner også trolig Brasil sammen med England eller Belgia, og Argentina og Tyskland om de tar seg videre. Vil danskene få en hjelpende hånd av Frankrike? Det tror ikke NRKs ekspert Torp.

– Det er ikke det samme som for England og Belgia, for Frankrike har et ansvar overfor Australia å ikke legge seg. De kommer til å spare spillere, men det blir en helt annen greie.

Gruppe D

Som i gruppen overfor er et lag allerede klare. Kroatia er videre, og på god vei mot gruppeseier med fem plussmål i målforskjell. De tre resterende lagene kjemper en innbitt kamp om sluttspill. Argentina møter Nigeria og Island møter Kroatia. Sistnevntes trener har allerede varslet at lagets stjerner vil hviles, og det kan gi Island et fortrinn.

Her kan målforskjellen bli avgjørende, og utfallene er utallige. Island og Argentina er nødt til å vinne. Nigeria kan klare seg med uavgjort, men der beror mye på utfallet av Islands oppgjør. Dette blir en kamp til siste slutt.

Gruppe E

Denne gruppen er helt åpen. Forhåndsfavoritt Brasil har ikke dominert som forventet men leder likevel gruppen på målforskjell. Vinneren av denne gruppen vil havne på det som trolig blir den tøffeste siden av sluttspillet, men Brasil har ikke luksusen å kunne velge hvilken side de vil på.

For bak dem jakter både Serbia, som de møter, og Sveits. Sistnevnte møter Costa Rica, som allerede er ute av sluttspillskampen. Dermed er det duket for to dramatiske oppgjør for å avgjøre hvem som går videre fra gruppe E.

Gruppe F

Her er det så mange utfall at man kan bli svimmel. På tross av to tap, er det fortsatt liv i Sør-Korea, som kan ta seg videre med brakseier mot Tyskland. Mexico ruver på toppen av tabellen, men heller ikke de er sikre sluttspillsplass.

Hvis de taper mot Sverige, og Tyskland slår Sør-Korea kan sjokktriumfen mot Tyskland ha vært forgjeves. Sverige og Tyskland er fullstendig likt på tabellen, og kun tysk seier på innbyrdes oppgjør skiller dem før siste kamp. Dermed er ingenting avgjort, og alle lagene kan ta seg videre.

Gruppe G

Det ser ut som alt er avgjort i denne gruppen. England og Belgia har feid over Tunisia og Panama. De to sistnevnte er ute, de to førstnevnte er videre. Men bak tallene skjuler det seg ganske mye dramatikk. England og Belgia har scoret åtte mål hver, sluppet inn to, og har like mange poeng. Det eneste som skiller lagene ved uavgjort i det siste oppgjøret er antall kort.

Der har England et gult kort mindre enn Belgia, og vil dermed vinne gruppen. Men vil de egentlig det? Gruppeseier er også ensbetydende med den tøffeste siden av sluttspillet. Både engelske og belgiske medier har spekulert i om sine lag helst vil tape kampen, og vi kan få noe så absurd som et oppgjør hvor ingen vil score, men begge forsøker å få nok gule kort til å tape gruppeseieren.

Gruppe H

I forkant av mesterskapet var dette spådd til å bli VMs jevneste gruppe, og den har levd opp til forventningene. Polen er allerede utslått, men både Japan, Senegal og Colombia lever i beste velgående.

Japan møter et Polen som kun har æren å spille for. Dermed er Colombia etter all sannsynlighet nødt til å slå Senegal for å holde liv i VM-drømmen.