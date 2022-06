– Jeg vet ikke om det går an å svare på det uten å være «cocky», sier Jakob Ingebrigtsen etter norsk rekord og seier på drømmemila under Bislett Games.

Spørsmålet er nettopp hvorfor han nå klarer å holde seg unna trøbbel i alle løp. For i en periode ble man nesten vant til at det var dramatisk da 21-åringen stilte i viktige løp, og mange husker kanskje da han først ble disket fra finalen i Doha-VM i 2019, før han fikk plassen tilbake.

Ofte var både brødrene og daværende trener Gjert Ingebrigtsen fremme med en pekefinger og ba Jakob Ingebrigtsen løpe smartere.

– Er du blitt smartere?

– Nei.

– Bare bedre?

– Jeg er ikke nødvendigvis smart. Jeg er en god løper, svarer han med et smil.

EM-TRØBBEL: Under innendørs-EM i Polen ble Jakob Ingebrigtsen disket fra EM-gullet innendørs for å ha tråkket innenfor lista, før han så fikk gullet tilbake. Du trenger javascript for å se video. EM-TRØBBEL: Under innendørs-EM i Polen ble Jakob Ingebrigtsen disket fra EM-gullet innendørs for å ha tråkket innenfor lista, før han så fikk gullet tilbake.

Men både Ingebrigtsen og de rundt ham har en forklaring.

– Det er klart at når man slipper å kjempe for mye om posisjonene så gjør det at man har litt mer å spille med. En veldig god løper kan tillate seg å gjøre mange taktiske feil og fortsatt vinne. Det er ikke sånn når man er aller best, mener Jakob Ingebrigtsen – som er det svaret han også mener er litt overlegen.

Tre konkrete grunner

NRK-kommentator Jann Post mener det hovedsakelig er tre ting som er sentrale for at Ingebrigtsen nå styrer unna trøbbel i større grad enn tidligere:

Han er litt mindre stresset enn før. Man så det litt på starten på Bislett, hvor han styrer inn i første sving.

Folk har mer respekt for ham. Man vet det er litt trøbbel å dytte på verdens beste løper. Det kommer man ikke unna med på et vis.

Og så skaper han seg rom fordi det ofte er raske løp og ligger langt fremme.

Vebjørn Rodal peker dog også på klokskapen han har fått fordi han har mer erfaring.

– Han har lært seg selv hvordan det skal gjøres. Nå hører han ikke bare på Henrik og Filip som sa at han på død og liv må springe inne ved listen hele tiden, mener han.

– For det trenger du ikke når du er så godt i forhold til konkurrentene som Jakob er. Da må du ta trygge valg. det forteste er alltid nærmest listen, men det er ofte høy risiko knyttet til det. Det har han skjønt og er blitt litt klokere, roser Rodal.

I TRØBBEL: Jakob Ingebrigtsen ble først disket i forsøkene på 5000 meter i VM i 2019, men fikk anken tatt til følge. Foto: Lise Åserud / NTB

Usikkerhet rundt VM-løp

Men all fare er ikke over. Spesielt ikke når det gjelder løp i mesterskap.

– Det kan bli enkeltløp som blir ekstremt taktiske i mesterskap, om han går med på det, ellers så kan han bare løpe litt som han gjør mot slutten i dag. Hvis han løper så fort, så blir det ikke den type løp. Det har vi sett siden VM i 2017, sier Post.

Det er akkurat det også Jakob selv frykter i VM om en måned, men da er det også en fordel at han nå er stinn av selvtillit.

– Det hjelper jo. Det vil alltid være en usikkerhet, for det kan være uforutsette ting som skjer og ting man ikke kan kontrollere. Samtidig må jeg sørge for å gjøre det jeg skal og jeg kan ikke slappe av et sekund før jeg står i den VM-finalen, sier han.

– Hva konkret redd for som du ikke kan kontrollere?

– Det er så mangt. Og så er 1500 meter en veldig uforutsigbar øvelse, en samlet distanse der man har med mye av alt mulig rart.