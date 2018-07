Slik har England blitt VMs dødballspesialister

«Corner er mål», liker vi å si i Norge. Det gjenspeiler håpet når et lag får en dødball og sender folk inn i feltet. Alt man trenger er et nøyaktig innlegg og en presis heading.

Hvor vanskelig kan det være?

Ganske vanskelig, ifølge analytikerne. For fire år siden sa en ny bok at én av 50 cornere fører til mål. «Hjørnespark er nærmest verdiløse», konkluderte boken, The Numbers Game .

Altså kan vi slå fast at corner ikke er mål likevel.

Med mindre du heier på England i VM.

Mystisk markering

Dette mesterskapet har nemlig England smadret alt av dødballtrender. Av de 11 målene de har scoret, har fire kommet på cornere og tre på straffer. To av disse straffene ble forårsaket på cornere.

Det betyr at cornere har vært involvert i over halvparten av Englands mål.

I tillegg har England scoret ett mål på frispark. De har altså nådd semifinalen, hvor de møter Kroatia i kveld, ved å score tre mål fra åpent spill.

Hvor kommer denne styrken fra? Før VM hadde ikke England scoret på dødball i et mesterskap siden VM i 2010. Faktisk hadde de tatt 72 cornere på rad i mesterskap uten å score.

Men nå er altså corner mål. Og det mest forskrekkende er at Englands beste hodespillere stadig dukker opp i feltet umarkert. Både mot Panama og Sverige stanget stoppere ballen i nota nærmest uforstyrret.

Se bare hvordan John Stones fikk stå alene mot Panama:

MÅL: Stones header inn 1–0 for England mot Panama. Du trenger javascript for å se video. MÅL: Stones header inn 1–0 for England mot Panama.

Man kan gjerne kalle Panama en svak motstander, men også Sverige og Colombia slapp inn mål mot England via dødballer. På en eller annen måte klarer England å spille fri sine beste hodespillere, selv om motstanderen vet at ballen vil slås mot dem.

Spørsmålet er hvordan.

Scholes på venstre kant

Få kjenner Englands begrensninger like godt som Gareth Southgate. Han var midtstopper på landslaget fra 1995 til 2004, og trente U21-landslaget fra 2013 til 2016, før han tok over A-laget samme år. Southgate vet at England skaper lite fra åpent spill.

Tradisjonen er lang. Den «gylne generasjonen» som skuffet så stort, hadde storspillere som Steven Gerrard og Frank Lampard. De kunne løpe, takle og skyte, men få av dem visste hvordan man trer følsomme stikkere gjennom trange forsvar.

Omtrent den eneste som visste det, Paul Scholes, ble skjøvet ut på venstre kant.

England har fortsatt ingen fotrapp playmaker som Philippe Coutinho eller Luka Modric. Southgates sentrale midtbanetrio er Jordan Henderson, Dele Alli og Jesse Lingard.

Ingen av dem er kreative kilder på sine klubblag; Alli spiller for Tottenham, hvor Christian Eriksen er sjanseskaperen, mens Lingard spiller i Manchester United ved siden av Juan Mata og Paul Pogba.

Ifølge BBC skapte England syv sjanser fra åpent spill i sine første to VM-kamper, som var nest færrest av samtlige 32 VM-lag utenom Sør-Korea. De to kampene var mot Panama og Tunisia.

Hvordan løser man et slikt problem? Ved å fokusere på andre ting.

EFFEKTIVE: Kieran Trippier gjør seg klar til å ta et hjørnespark. Foto: Yuri Cortez / AFP

RailHawks og Super Bowl

Southgate har visst lenge at dødballer kan vinne VM. Han har blant annet studert de to forrige vinnerne, Spania (2010) og Tyskland (2014).

– Dødballer var viktigere for de lagene enn folk tror, har Southgate sagt.

Før VM reiste Southgate også til USA for å studere amerikansk fotball. Han så to Super Bowl-kamper og besøkte NFL-laget Seattle Seahawks, hvor han snakket med analytikere om hvordan man frigjør spillere via koordinerte løp og blokkeringer.

For rundt ett år siden hentet Southgate inn Allan Russell. Russell var spiss i de lavere divisjonene i England og Skottland, før han spilte for Orange County Blues og Carolina RailHawks (nå North Carolina FC) i USA.

Der så han hvordan spesialister jobbet med offensive dødballer på treningsfeltet.

Så ble Russell selv en slik spesialist. Både før og i løpet av VM har Russell tatt Englands spillere gjennom ulike dødballrutiner.

Nå stanger de inn cornere for moro skyld.

Sveitsisk urverk

Tallene er ekstreme. I de to første VM-kampene fikk England 10 cornere. Syv av dem førte til skudd på mål eller straffe – fem førte til mål.

Et annet engelsk mål kom på et frispark mot Panama, en innøvd variant utført med timingen og presisjonen til et sveitsisk urverk:

4-0: John Stones setter inn sitt andre mot Panama. Du trenger javascript for å se video. 4-0: John Stones setter inn sitt andre mot Panama.

Andre faktorer har hjulpet England. Bruken av VAR har gjort at dommerne tør å gi flere straffer, spesielt for holding, noe England har fått to straffer for. Southgates 3-5-2-formasjon lar ham bruke tre stoppere på banen samtidig.

I tillegg har han Kieran Trippier, vingbacken som enkelte mener har den beste innleggsfoten England har sett siden David Beckham.

Mot Colombia i åttedelsfinalen scoret England på en ny straffe, igjen etter holding på en corner. Så senket England svenskene med atter en corner. Sverige lot Harry Maguire, stopperen på 194 centimeter, klinket ballen i nota nesten uforstyrret.

Den eneste som var i nærheten av Maguire, var playmakeren Emil Forsberg, som er 179.

Hvordan kunne markeringen svikte så totalt?

Slik scoret Maguire

Fordi svenskene ble, som så mange av Englands motstandere, lurt.

Like etter målet la dødballeksperten Nikos Overheul ut en analyse på Twitter hvor han forklarte hva England hadde gjort. Trekket begynner med at de «gjemmer» Harry Kane og Maguire bak Raheem Sterling og klyngen av Sverige-spillere. Lille Sterling markeres av Forsberg.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Idet ballen slås inn, løper Kane og Maguire bak Sterling, som blokkerer de to svenske markørene.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Så, like før ballen lander, blokkerer Kane resten av de svenske spillerne som har muligheten til å utfordre Maguire. Sekvensen fører til at Maguire blir isolert mot stakkars Forsberg – mannen som egentlig bare skulle passe på Sterling.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Selvsagt vinner Maguire i lufta og England leder 1–0.

– Og slik skaper England en enkel heading for Maguire, til tross for at alle som så kampen visste at ballen kom til å havne hos ham, avsluttet Overheul.

HEADING: Harry Maguire setter inn 1–0 for England mot Sverige. Du trenger javascript for å se video. HEADING: Harry Maguire setter inn 1–0 for England mot Sverige.

Slik har altså England kommet seg til semifinalen. De savnet fortsatt en playmaker, det gjør ingenting så lenge corner er mål.