Slik forklarer FIS skandalefeilen: – Virkelig beklagelig

– Mens vi hadde seremonien, sjekket juryen også resultatet. Og da fant de feilen. Da stod allerede utøverne på pallen, og vi kunne ikke stoppe det, forteller renndirektør i det internasjonale Skiforbundet, Chika Yoshida, til NRK.

Yoshida prøver å forklare feilen som skjedde da Opseth tirsdag kveld trodde hun hadde vunnet sitt første verdenscuprenn – for så å bli fortalt at hun ble nummer to.

– Det var virkelig beklagelig. Slikt skal ikke skje. Vi er utrolig lei oss, og jeg må virkelig beklage til utøverne og det norske laget, sier Yoshida.

Alt så riktig ut – det var problemet

Det første problemet var at terminalen trenerne bruker for å fortelle at de ønsker å flytte bommen ikke fungerte.

Dermed måtte de norske trenerne kommunisere med rennledelsen via radio for å fortelle at de ønsket bommen et hakk ned før Maren Lundbys første hopp.

Derfor ble Lundbys gatekompensasjon fra førsteomgang tastet inn manuelt. Dette ble gjort – for på startlistene til andreomgang var poengene registrert.

Men i løpet av andreomgangen forsvant disse seks poengene. Listene sa dermed at Opseth vant.

FIS vet fortsatt ikke hva som konkret gjorde at poengene forsvant. Direktøren bekrefter likevel at feilen ble gjort i dataservicerommet.

– Startlisten så riktig ut, og de fant ikke ut hva feilen var. Men juryen fant poengene som manglet. Nå må vi finne ut akkurat hva som forårsaket det for å forhindre at det skjer igjen.

– Men det var et menneske som gjorde feilen?

– Ja, det var det. Men alt kan ikke skyldes på én, det er sammensatt, forteller hun.

Kan skje igjen

Etter siste hopper var ferdig, startet juryen å kontrollere de uoffisielle resultatene, som ble levert av Swiss Timing, fra dataservicerommet.

Først da podieseremonien var i gang, skjønte de at det var noe galt.

– Er det en god nok rutine?



– Normalt sett, ja, svarer renndirektør Yoshida.

– Skulle dere ha ventet til de offisielle resultatene kom?



– Ikke i dette tilfellet. Vi har en mal for TV-sendingene som vi må være innenfor. Og normalt sett skjer ikke slike ting.

FØRSTE PALL: Silje Opseth står for første gang på toppen av pallen i et verdenscuprenn. Maren Lundby (t.v.) viste seg å være vinneren, mens Chiara Hölzl fra Østerrike tok tredjeplassen. Foto: Geir Olsen / NTB Scanpix

Denne gangen skjedde det likevel. Hun forteller at de alltid vurderer å endre på rutiner og prosedyrer for at alt skal fungere på best mulig måte, men utelukker likevel ikke at dette kan skje igjen.

– Vi har skapt dette systemet sammen med Swiss Timing. Og utviklet det. Vi jobber hardt for å forbedre dette systemet hele tiden. Og vi må kanskje fortsette å jobbe for å gjøre det enda bedre, erkjenner renndirektøren i FIS på vei til Trondheim.

Lite søvn

I samme togvogn, like ved siden av, satt de to som ble direkte påvirket av feilen.

– Jeg har vel ikke så veldig mange timer på øye i natt. Det var lite. Det var mange tanker som surret rundt og det var vanskelig å klare å slappe ordentlig av, sier Opseth.

Lundby overtok seieren etter at de offisielle resultatene var klare.

– Vi er jo gode lagvenninner og selv om det var skikkelig kjedelig for Silje i går, var det en veldig stor norsk dag. Så vi må prøve å se sånn på det, selv om det sikkert er enklere for meg enn Silje, sier Lundby.

Etter at det største sjokket la seg, har Opseth forsøkt å fokusere på det positive som faktisk har skjedd – at hun har levert sine to beste hopprenn i karrieren over de to siste dagene.

– Jeg er veldig fornøyd med gårsdagen, og får heller bare ta seieren en annen dag, sier Opseth.