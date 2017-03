Slik forklarer de «VM i stavbrekk»

Det har vært en høydramatisk start på VM, og på de første konkurransedagene har stavbrekk havnet i fokus. Her er en oversikt over noen av uhellene med stavbrekk:

Torsdag 23.2: Stina Nilsson kolliderer med Natalia Matveeva og brekker staven like før oppløpet i semifinalen.

Stina Nilsson kolliderer med Natalia Matveeva og brekker staven like før oppløpet i semifinalen. Lørdag 25.2: Tyske Victoria Carl faller i starten av kvinnenes fellesstart, og drar med seg flere løpere i fallet. Flere av dem brekker staven.

Tyske Victoria Carl faller i starten av kvinnenes fellesstart, og drar med seg flere løpere i fallet. Flere av dem brekker staven. Lørdag 25.2: Sjur Røthe brekker staven like før passering 9,6 kilometer

Sjur Røthe brekker staven like før passering 9,6 kilometer Lørdag 25.2: Martin Johnsrud Sundby faller en kilometer før mål, brekker staven og er ute av gullkampen

Martin Johnsrud Sundby faller en kilometer før mål, brekker staven og er ute av gullkampen Søndag 26.2: Sadie Bjornsen faller i vekslingen på kvinnenes sprintstafett, og brekker staven.

Sadie Bjornsen faller i vekslingen på kvinnenes sprintstafett, og brekker staven. Søndag 26.2: Emil Iversen kolliderer med Iivo Niskanen i siste sving. Nordmannen brekker staven og ender som nummer fire.

Produktsjef i Swix, Svein Pedersen, innrømmer at stavene nå er svakere enn tidligere, og at det er en avveiing på hvor lett man skal lage stavene for å unngå brudd i løpet.

– Det er vekten som er driveren, og det er en balansegang mellom vekt og styrke. Man skal bære det med seg, så hvert gram man sparer er positivt. Det er snakk om veldig små marginer.

– Hvis du skal ha sterkere staver blir de tyngre. Jeg er usikker på om noen løpere vil ha det, sier Tauf Khamitov, direktør i KV+, merket til blant andre Martin Johnsrud Sundby.

Den norske langrennsstjernen tror stavprodusentene fortsatt har mye å gå på.

– Lette staver er viktig når du er avhengig av en god avslutning og rask pendel. Men jeg tror ikke vi er i nærheten av potensialet, mener Sundby.

Taper mange sekunder

Da Emil Iversen falt og brakk staven søndag mistet Norge en medalje, kanskje gullet. Sundby mistet sin gullsjanse da han brakk staven lørdag.

– Jeg går med stavene som er best og lettest, men det er ikke gøy når stavene er som kjeks, sier Sundby.

RETT AV: Martin Johnsrud Sundby brakk staven under 30 kilometer med skibytte tidligere i VM. Foto: Jussi Nukari / Lehtikuva / NTB scanpix

– Er dette godt nok?

– Hvis du ser på bruddene som har vært er det fallene som har forårsaket bruddene. Og da er løpet litt kjørt allerede, svarer Pedersen i Swix.

– En sterkere stav vil være så tung at du kan tape opp mot ti sekunder per løp, forteller Khamitov.

Kan være farlig

Ifølge Pedersen er det på ett vis positivt at stavene brekker; hvis ikke kunne det ha vært farlig.

– Da ville du sett mye mer skader på utøverne. Velten med Nilsson kunne for eksempel fått alvorlige konsekvenser, påpeker han.

NRK-ekspert Carl Henning Gran mener det er stavbrekk nesten hver gang det er fellesstart, og skjønner at de brekker.

– De tåler jo ikke all verden disse stavene, så når de får seg et lite kakk eller trykk så går de av. Det er litt tettere dueller enn til vanlig. Det teller litt ekstra når det kun er medaljer som det gås for, sier Gran.

Se hvor lett Fallas stav brekker i videoen under: