Slik fikk spillere snudd livet på hodet: – Man mister noe av det morsomme med fotballen

– Vi har gått i et vakuum i to måneder uten å vite hva vi skal forberede oss på. Det er vel det som har vært den største prøvelsen: Blir det noen sesong i det hele tatt? sier Stabæk-keeper, Marcus Sandberg.

I uken før seriestart har NRK fulgt Sandberg og resten av Stabæk i forberedelsene til starten på en svært spesiell Eliteseriesesong.

En sesong som etter alt å dømme blir spilt uten tilskuere store deler av sesongen, og som uansett blir mer intensiv enn de fleste spillere har opplevd tidligere.

Oppkjøringen har vært preget av ekstreme tiltak.

– Nøye på å ikke klage

UTFORDRING: Marcus Sandberg synes uvissheten har vært det verste med tiden som har gått siden korona-tiltakene ble innført Foto: NRK

Statsministerens kontor, 12. mars 2020: Erna Solberg går opp på scenen og forteller det norske folk om at Norge nærmest settes på pause. Rundt i verden dør tusenvis av mennesker. I Norge skal vi unngå samme situasjon. Skoler stenges, folk oppfordres til å holde seg hjemme, og vi får ikke være mer enn fem personer samlet. Alt for å forhindre smitte.

Samtidig blir all idrett satt på vent. Eliteseriestarten i fotball også, naturlig nok.

Drøyt tre måneder senere dør fortsatt tusenvis av mennesker. Men nå skal Eliteserien starte.

– Jeg har vært ganske nøye på ikke klage på hvordan saker og ting er, for som du sier så er det folk som har det veldig mye verre. Vi vil jo ha i gang fotballen, men det må jo ikke få ødeleggende konsekvenser, sier Sandberg.

Temperaturmåling

I mai ble det klart hva som måtte til for at fotballen kunne starte opp igjen. Alt utstyr må vaskes før og etter trening. Spillerne må leve i karantene, skifte hjemme før trening, kan ikke spise sammen og har hver morgen og kveld måttet levere en rapport om egen helsetilstand.

Før Stabæk-treningene har Erik Moen stilt seg opp ved et bord på veien ut til banen. Hver eneste spiller må måle temperaturen før de går ut på treningsfeltet.

– Vi sender en SMS hver morgen klokken 09, hvor de får en lenke med spørsmål de må besvare. Om de svarer ja på alle spørsmålene der, kan de komme på trening. Her sjekker vi om de har feber.

– Ingen store offer

PLIKTER: Først skifter Marcus Sandberg hjemme, så kjører han barna til barnehagen før han møter på trening Foto: NRK

Hjemme hos Sandberg vet familien hvordan situasjonen er.

– Barna vet hva som gjelder, sier Sandberg mens han gjør barna klar for barnehagen. Ferdigskiftet leverer han de to barna før han selv kjører videre til Stabæks trening.

– Før jeg har gjort dette, blir det vanskelig å gjøre alt det andre jeg skulle gjøre, så du kan si at dette er dagens viktigste jobb, smiler Sandberg på vei ut av barnehagen.

Den er iallfall åpen nå. Til å begynne med var den stengt.

– Det kan bli litt monotont, men likevel ingen stor forskjell fra det vanlige. Jeg gjør ingen store ofringer sier Sandberg.

Savner felleslunsjene

På klubbhuset blir lunsjen levert ut. En stund måtte spillerne lage sin egen. Nå får de iallfall matpakke fra klubben.

– Det hjelper litt på hverdagen. Det bruker å være bra mat her, sier Sandberg.

– Savner du felleslunsjene og alt det andre fellesskapet som fotballen vanligvis innebærer?

– Ja. Nå blir det å komme rett på trening og rett hjem igjen. Man mister noe av det som er det morsomme med fotballen, å komme inn i garderoben og kødde litt med de andre.

Kaos

Like før Norge stengte, hadde Sandberg kommet hjem fra treningsleir i Marbella. Så ble det bare kaos.

– Først ble en treningskamp utsatt, så hele treningen, så avlyst. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, så jeg reiste hjem til Sverige. Da varslet de stenging av grensa, derfor reiste jeg tilbake.

– Vi hadde ikke trodd at det skulle vare så lenge, sier keeperen.

Utfordrende for arrangementssjefen

DIGITAL LØSNING: Arrangementssjef Kjetil Ekeli kobler ledningene før videomøtet med NFF Foto: NRK

På klubbhuset er arrangementssjef Kjetil Ekeli i ferd med å rigge til videomøte med Fotballforbundet om instruksjoner.

– Det er mye vi er spente på ennå. Kan vi bruke garderobene? Må spillerne sitte på tribunen? Får vi ha publikum? spør Ekeli.

NRK spør hvordan det har vært å ha rollen som arrangementssjef i korona-tiden.

– Det har vært utfordrende å ikke vite hva vi skal planlegge for, sier Ekeli.

Det var før regjeringa fredag slo fast at det er lov med 200 personer inne på arenaen under idrettsarrangement.

– Har det vært for strengt?

Ekeli er lojal. Han svarer ikke ja eller nei på spørsmålet.

– Vi har bedt om å få starte opp fotballen igjen, og det er dette vi har fått lov til. Vi håper på oppmykning etterhvert, sier arrangementssjefen mens han surrer med ledninger og stresser med å få alt klart til møtet.

Mange er på plass når NFFs Rune Pedersen begynner å snakke fra skjermbildet i rommet.

– Per nå får ikke publikum være til stede, det er det vi legger til grunn, er Pedersens budskap.

Håpet på flere svar

Ekeli har fått svar på en del under videomøtet, men ikke alt han helst hadde ønsket å få vite.

– Vi ville nok gjerne fått flere svar med tanke på hvordan det blir når vi er i gang på tirsdag, sier Ekeli, mens han viser hvordan det vil se ut på benken der laglederne må holde den nødvendige avstanden til hverandre. Spillerne må sitte på tribunen.

Ekeli er klar på at det er uvissheten som er den største utfordringen. Smittevernet må man ta hensyn til hele tiden. Mange av de frivillige får en helt annen rolle enn de vanligvis har.

– Nå får de plutselig en vaskeklut eller en desinfiseringsflaske som hovedoppgave. Det er sånn det må være, sier Ekeli.

Som håper at det blir åpnet for iallfall noen tilskuere.

– Tilskuere er så viktige. Det blir dødt og rart uten, sier han.

– Salmiakk-lukta sitter så evig lenge

VASK: Vanligvis spyler Alexander Cooper utstyret med slange. Nå må han vaske alt i hop med engangshansker og salmiakk Foto: NRK

Ute på banen går treningen som normalt. Nå. Men for et par måneder siden var det ingenting. Så fikk spillerne begynne på egen hånd, så ble det i små grupper uten kontakt. Først for en liten måned siden ble det trening for alvor.

Materialforvalter Alexander Cooper samler inn kjeglene etter treningen. Så tar han dem med inn og legger dem i varmt vann for en stund.

– Salmiakk-lukten sitter så evig lenge.

– Kjedelig?

– Det er ikke akkurat gøy. Men det må gjøres, smiler han.

– Men dette gjør du ikke til vanlig?

– Nei. Er de grisete, bruker vi en vannslange. Vasking av disse har jeg ikke vært med på før, sier han i det han tar på seg engangshanskene og går i gang.

Treneren: – De har taklet situasjonen godt

Trener Jan Jönsson synes spillerne har taklet den spesielle situasjonen godt.

– Jeg opplever dagens spillere som veldig disiplinerte og dedikerte til idretten, sier treneren.

Han sier at de har forsøkt å være nøye med å følge reglene.

– Vi har trent i smågrupper og har forsøkt å være konstruktive på hva vi kan få ut av det. Nå er vi i full trening, men da er det ytterligere krav og restriksjoner som gjelder utenfor.

– Spillerne savner selvsagt fellesskapet, og jeg ser jo at de gjerne vil henge sammen. Mye av det vi vanligvis gjør, innebærer å skape et godt miljø. Nå blir det ikke helt det samme. Men jeg tror ikke vi er så langt unna at vi kan komme tilbake dit, sier treneren.