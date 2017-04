Slik fant Mourinho løsningen

Det er et konsept som gjerne nevnes hjemme foran TV-skjermen. Om et av lagene har en stjerne som dominerer fullstendig – er det ikke bare å markere han ut av kampen?

Sett en ballvinner på ham, én mot én. Ta ham ut av spillet.

Dette er åpenbart lettere sagt enn gjort. Lionel Messi har herjet i La Liga i en årrekke, selv om alle vet hva han pleier å gjøre. Det moderne svaret har oftere handlet om kollektive faktorer: Ting som kompakt lagstruktur, balanse, kommunikasjon og dobbel dekning.

LES OGSÅ: Chelsea-miss på Old Trafford

Søndag hørte Mourinho imidlertid på sofa-kommentatorene. Som en håndballtrener satte han frimerke på Eden Hazard i Manchester Uniteds møte med Chelsea.

Resultatet var en anonym Hazard og 2-0-seier til United. Det var en defensiv genistrek.

SÅNN: Ingen skudd på mål for Chelsea - for første gang på ti år. Foto: Carl Recine / Reuters

Pragmatisme og soliditet

Og det var Mourinho på sitt beste. Portugiseren, som prøver å bygge et fintspillende lag i stil med Uniteds offensive tradisjoner, har ofte slitt med å få sitt mannskap til å bryte ned defensive lag på hjemmebane, gjerne fordi angrep i banens siste tredjedel ikke er hans sterkeste side.

Men når han virkelig går inn for det, har Mourinho få rivaler når det kommer til defensiv taktikk og organisasjon.

LES OGSÅ: Mourinhos forvandling: Fra kynisk til stilbevisst

Disse kvalitetene kommer som oftest til overflaten i storkamper, når Mourinho legger prinsippene om finspill på is og heller bare konsentrerer seg om å vinne. Det er som om disse oppgjørene gir han lov til å vise sin virkelige kunster: Pragmatisme, soliditet, aggressivitet, kontringsstyrke.

Alle kvalitetene som gjorde Uniteds prestasjon så strålende på søndag.

Problemene med 3-4-3

Mourinhos taktiske plan er verdt å forklare. To av hovedårsakene til at Chelsea har lykkes med 3-4-3, et system som aldri har ført et lag til Premier League-tittelen før, er at motstanderne sliter med å følge vingbackene, samt at Hazard får fritt spillerom.

LES OGSÅ: – En taktisk milepæl i Premier League

Utfordringen med vingbackene kan egentlig løses greit ved å markere dem. Problemet er imidlertid at de fleste lag ikke har kantspillere med nok defensiv disiplin.

Det hadde imidlertid Mourinho her, i form av Antonio Valencia og Ashley Young, som pleier å spille som backer.

Videre gjør Antonio Contes 3-4-3 at Hazard kan vandre dit han vil. Offensivt går han ofte innover i banen, hvor han er vanskelig å markere og ikke har en direkte motstander. Defensivt trenger han ikke alltid jobbe hjemover, da Chelsea kan la sin venstre vingback ta Hazards høyreback, og deretter skyve hele laget over for å kompensere.

Dette lar Hazard ligge høyt oppe, klar til å angripe når Chelsea kontrer. Og siden høyrebacken har gått frem, får Hazard ofte utfordre midtstopperne som resultat – som er livsfarlig.

Som en skygge

Disse situasjonene ble imidlertid forhindret av Mourinho, som trente Hazard i tre år i Chelsea.

Treneren satte nemlig Herrera til å markere Hazard. Spanjolen prøvde også å frustrere driblefanten da disse lagene møttes i FA-cupen i mars, men fikk da to gule kort etter 35 minutter, før Chelsea vant 1–0. Her var han mer disiplinert.

Strengt tatt gjorde rollen egentlig Herrera til en høyreback, siden Valencia spilte som høyrekant med beskjed om å følge Chelseas venstre vingback. Men når Hazard vandret innover i banen, forlot Herrera høyresiden for å bli med.

Det var altså et rent frimerke. Herrera fulgte sin motstander som en skygge.

OG SÅNN: Herrera var som en klegg på Eden Hazard. Foto: OLI SCARFF / AFP

Selv når United hadde ballen, var Herrera i defensiv modus. Mourinho visste at Hazard ville ligge høyt, klar til å kontre, så Herrera la seg bak og lot lagkameratene ta seg av det offensive, i tilfelle Chelsea plutselig skulle sette fart.

Det virket. Aggressive Herrera taklet og klarerte vekk det meste som ble sendt mot Hazard. Et par frispark ble det også, samt et nærmest uunngåelig gult kort.

Hazard, en av ligaens beste spillere denne sesongen, produserte så godt som ingenting.

Null skudd på mål

Samtidig sørget Mourinho for at United ikke havnet i undertall andre steder på banen.

Med Herrera på Hazard, kunne stopperne Eric Bailly og Marcos Rojo spille to mot en mot Diego Costa, mens Matteo Darmian tok seg av Pedro. Langs kantene fulgte Valencia og Young sidebackene Victor Moses og César Azpilicueta. Sentralt slåss Paul Pogba og Marouane Fellaini mot N’Golo Kanté og Nemanja Matić.

Kun på topp, hvor United hadde to spisser mot tre stoppere, var Chelsea i overtall. Defensivt fungerte Mourinhos 4-4-2 som en drøm.

For uten Hazard mistet Chelseas offensive spill sin rytme og presisjon. Pedro var tam og Costa fortsatte den svake formen han har vist siden januar. Det hjalp ikke at Marcos Alonso, som vanligvis er venstre vingback, var skadet. Dette var kun den tredje gangen på 32 ligakamper at de blåkledde ikke fant nettet.

De fyrte av fem skudd totalt, deres laveste antall i en ligakamp denne sesongen.

Ikke ett av dem traff mål. Det har ikke skjedd Chelsea i en ligakamp siden september 2007.

Gamle kunster

Mot slutten prøvde Conte å forandre tingenes tilstand. Han satte blant annet inn Cesc Fàbregas og byttet fra 3-4-3 til 4-2-3-1.

Men Mourinho svarte ved å bytte sin egen 4-4-2 til 4-3-3, slik at United hadde tre mot tre sentralt på midten. Herrera fortsatte å forfølge Hazard, helt til frimerket ble tatt bort mot slutten.

Innen det hadde Marcus Rashford og Herrera selv gitt United en 2–0-ledelse. Den ble aldri truet.

Det betyr nå har United står med 22 strake ligakamper uten tap. De har fortsatt problemer med å bryte ned defensive lag på Old Trafford, og har scoret langt mindre enn de burde. Selv om flaksen har manglet, er dette ting Mourinho fortjener kritikk for, og som bør fikses til neste sesong.

Dette var imidlertid en påminnelse om den enorme defensive kompetansen han fortsatt besitter; måten han analyserer motstanderen, klekker ut en pragmatisk kampplan og bruker den til å mure igjen forsvaret totalt. Det var i stor grad slik han vant så mye i Porto, Chelsea og Internazionale.

Denne metoden brukes ikke like ofte lenger, da United-prosjektet krever en mer underholdende type fotball.

Men når Mourinho virkelig vil, er det få som gjør defensiv taktikk som ham.