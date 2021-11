Slik blir sportsvinteren på NRK

NRK vil som vanlig servere en bred sportspakke denne vinteren. Både gjennom overføring fra de største idrettsarrangementene på TV og radio, i tillegg til fortløpende oppdateringer og de beste historiene på nrk.no.

Igjen er det de faste programlederne Emil Gukild og Ida Nysæter Rasch som skal veksle på å lede Vinterstudio fra Marienlyst i Oslo der de inviterer nåværende og tidligere idrettsstjerner, faste eksperter og andre kjente ansikter på besøk i sofaen for å gi deg alt av underholdning og dramatikk.

– Jeg gleder meg veldig til en ny vinter hvor vi skal samle folk til magiske idrettsøyeblikk. Det er en helt egen følelse å vite at folk står opp tidlig, setter seg godt til rette i sofaen med en rykende varm kopp kaffe, klar for dag sammen med oss. Og det er masse ting å glede seg til, sier Rasch.

Få oversikt over hele sendeplanen til NRK her.

Her er det NRK kommer til å servere av sportsinnhold denne vinteren:

SKISKYTING:

Her blir hvert eneste stavtak, skudd og strafferunde fugt når NRK gir deg absolutt alt av skiskyting denne sesongen.

Kommentatorer/eksperter: Andreas Stabrun Smith (kommentator), Ola Lunde, Emil Hegle Svendsen, Liv Grete Skjelbreid, Synnøve Solemdal (ny).

Viktigste eventer/datoer:

Her får du jo som nevnt alt av verdenscup på TV, i tillegg til OL-øvelsene direkte på NRK Sport på radio.

27. nov – 5. des: Verdenscupåpningen i Östersund som strekker seg over to helger.

6. – 9. januar: Verdenscuprenn i Oberhof som fort blir avgjørende med tanke på OL-uttak.

20.–23. januar: OL-generalprøve i Anterselva. Her har også utøverne sin precamp før lekene i Beijing. Potensial for større satsinger inn mot OL.

3. – 6. mars: Verdenscup i Kontiolahti rett etter OL.

17. – 20. mars: Verdenscupavslutning på hjemmebane i Holmenkollen. Viktig helg på alle mulige måter. Potensielt mye som står på spill i verdenscupsammendraget.

– Jeg gleder meg enormt til vinteren. Kan Tiril Eckhoff forsvare sin posisjon som verdens beste skiskytter? Og kan VM-kongen Sturla Holm Lægreid bli OL-konge? Vi er på plass og dekker hvert skudd og hver meter i løypa, sier Ola Lunde.

HERJET: Tiril Eckhoff var suveren i fjor Foto: Anders Wiklund / AP

LANGRENN:

NRK Sport har fortsatt som ambisjon å være den viktigste nyhetsformidleren av langrenn selv om store deler av TV-rettighetene er borte. Verdenscupkonkurransene på Lillehammer vil vises på NRK1, det samme vil flere Norgescuprenn samt NM og andre nasjonale konkurranser. Du blir alltid oppdatert på hva som skjer på NRK Sport på radio, og flere av konkurransene kommenteres direkte av Jann Post og Torgeir Bjørn. Det samme gjelder OL i Beijing.

Kommentator/eksperter: Jann Post (kommentator), Torgeir Bjørn og Fredrik Aukland.

Viktigste eventer/datoer:

27. – 28. nov: Verdenscupåpningen i Ruka. Direkteoverføres på NRK Sport på radio, med fortløpende oppdateringer og reaksjoner både på NRK1 og nrk.no

3. – 5. des: Verdenscup på Lillehammer, direkte på NRK1.

11. – 12. des: Verdenscup i Davos, direkte på NRK Sport på radio.

28. des–4. jan: Tour de ski. Alt av dramatikk får du i alle kanaler, med direkteoverføring på NRK Sport på radio.

Mars: Holmenkollen, Falun og Tjumen kan alle bli preget av store snakkiser i verdenscupsirkuset. Her blir det også en rekke med direktesendinger på NRK Sport på radio.

TRIO: Johannes Høsflot Klæbo, Aleksandr Bolsjunov og Emil Iversen her fra VM i februar. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi skal stille best forberedt og levere et produkt som det oser stolthet av. Vi skal være til stede, være tett på utøverne, være tett på miljøene og formidle sendinger og nyheter med passion og entusiasme, sier ekspert Fredrik Aukland.

SKI CLASSICS (langløp):

Et konsept og format som NRK Sport nå ønsker å ta til nye høyder. Har enormt potensial med sterke profiler og ufortalte historier i en ekstrem idrett. NRK Sport følger hvert stavtak gjennom hele vinteren på NRK1 med Marit Bjørgen, Martin Johnsrud Sundby og flere andre profiler i sporet.

Kanskje dukker NRK-ekspert Christoffer Callesen opp i sporet og, tettere på utøverne enn noen gang tidligere. Reporter Morten Stenberg vil også være på plass store deler av sesongen for å gi siste nytt og være tett på utøvere og team i forkant og underveis av konkurranser.

Kommentator/eksperter: Ole Kristian Stoltenberg (hovedkommentator), Torgeir Bjørn, Christoffer Callesen, Jann Post (kommentator)

– Langløp er utmattelse, skihistorie, spenning og en reise i lokale kuriosa. Det er skibransjens seigeste gladiatorer som kjemper om tronen som de råeste.

Bjørgen og Sundby skal prøve seg mot etablerte langløperne som Andreas Nygård og Lina Korsgren. Kan Marit få sin Vasalopp-revansje?

Viktigste eventer/datoer:

18. og 19. desember: Første langløpshelg med blant annet Marit Bjørgen på start i svenske Orsa.

COMEBACK: Marit Bjørgen satser på langløp denne vinteren. Foto: Berit Roald / NTB

30. januar: Marcialonga, et tradisjonsrikt og krevende løp.

6. mars: Vasaloppet, den kanskje største og viktigste helgen i langløpssirkuset der blant andre Marit Bjørgen og Martin Johnsrud Sundby jakter seier. Her er det mye som står på spill.

19. mars: Birkebeinerrennet

HOPP:

Vi går inn i en nesten historisk innholdsrik sesong, og der NRK har som ambisjon om å være tett på de norske hopperne og de største eventene. Både Raw Air og VM i skiflyging i Vikersund får du direkte på NRK 1 i mars. Før den tid skal kvinnene i aksjon på Lillehammer, også dette på NRKs TV-kanaler. Det samme gjelder kvinnenes renn i Ramsau. De viktigste konkurransene ellers gjennom sesongen får du direkte på NRK Sport på radio, blant annet Hoppuka.

Kommentator/eksperter: Christian Nilssen (kommentator), Ingrid Sørli Glomnes (kommentator), Anders Jacobsen og Johan Remen Evensen.

– Vi går nå inn i en av de mest spennende sesongene på lenge, og som jeg gleder meg! Kan vi klare å fortsette der vi slapp sist sesong etter alt bråket som har vært i hoppleiren den siste tiden? Johan Remen Evensen.

Viktigste eventer/datoer:

19. – 21. november: Verdenscupåpning i Nizjnij. Med Tande tilbake i sirkuset etter det skrekkelige fallet forrige sesong, blant annet. Direkte på NRK Sport på radio.

3. – 5. des: Hopp for kvinnene på hjemmebane (Lillehammer)

9. 12. des: Kvinner og menn samlet i Klingenthal. Viktig helg før OL.

28. des – 6. januar: Hoppuka

28. – 30. januar: Willingen, OL-generalprøve for kvinner og menn

2. – 6. mars: Raw Air, direkte på NRK1

10. – 13. mars: Ekstremt viktig helg når det er VM i skiflyging i Vikersund. Større blir det nesten ikke. Daniel Tande tilbake i skiflygingsbakken, nesten et år etter at det gikk galt i Planica. Direkte på NRK1.

24.–27. mars: Avslutning fra Planica. Direkte på NRK Sport på radio.

KOMBINERT:

Kommentator/eksperter: Christian Nilssen og Anders Jacobsen kommenterer hopp, mens Jann Post og Torgeir Bjørn kommenterer langrennsdelen.

Viktigste eventer/datoer:

3. – 5. desember: Kombinert for kvinner og menn på hjemmebane på Lillehammer. Direkte på NRK1.

17. – 19. des: Viktig helg i Ramsau. Kombinert for kvinner og menn. Direkte på NRK1.

28. – 30. jan: OL-generalprøve i Seefeld rett før lekene i Beijing. Direkte på NRK1.

5. – 6. mars: Verdenscup i Holmenkollen, de viktigste øyeblikkene og historiene får du på NRK Sport på radio og nrk.no

ALPINT:

Kommentator/eksperter: Thomas Lerdahl (kommentator), Nina Haver-Løseth og Lars Elton Myhre

Ole Kristian Stoltenberg vil også kommentere noe alpint i løpet av vinteren.

Du får tett nyhetsdekning av alpint gjennom hele vinteren på NRKs plattformer, i tillegg får du de største og heftigste verdenscuphelgene direkte på NRK1.

– Personlig har jeg store forventninger til årets sesong. Damelaget er nok revansjesugne etter en litt tøffere vinter i fjor totalt sett. Ragnhild Mowinckel har en comebacksesong i ryggen etter det lange skadeavbrekket og Maria Tviberg viste storform allerede i sesongåpningen Sølden, sier Nina Haver-Løseth.

Viktigste eventer/datoer:

8. – 25. januar: Adelboden, Wengen, Kitzbühel, Flachau og Schladming. Alt får du på NRKs TV-kanaler gjennom den siste måneden før OL.

5. – 7. mars: Kvitfjell. Stor helg, der det spekuleres i at Kjetil Jansrud muligens legger opp. Du får alt på NRKs TV-kanaler.

PARA-VM:

Vi følger hvert stavtak fra 13.–23. januar når Birgit Skarstein, Jesper Saltvik Pedersen og de andre stjernene skal i aksjon på Lillehammer under verdensmesterskapet som ble utsatt med et år. Alt får du på NRK1 og NRK2 i tillegg til at du får gode historier og relevante gjester i Vinterstudio.

Ole Kristian Stoltenberg, Ingrid Sørli Glomnes m. flere kommenterer øvelsene fra Lillehammer når det skal konkurreres i forskjellige klasser innenfor langrenn, skiskyting, alpint og snøbrett.

OL:

Tallknuserne i Nielsen's Gracenote spår at Norge tar 44 medaljer i vinter-OL i Beijing, hvorav 22 er gull. Det tar NRK Sporten høyde for og rigger for en storsatsing på lekene i Kina.

Fra OL-ilden tennes 4. februar til målgang på tremila 20. februar skal vi formidle all spenningen direkte på radio, gi leserne alt av resultater og nyheter på nett, tilby historier på sosiale medier og oppdatere jevnlig på TV.

På radiokanalen NRK Sport blir det sendinger fra 03.00-15.00 hver dag. Kjente vinterstemmer som Carina Olset og Pål Thomassen skal lose deg gjennom sendingene fra studio, mens kommentatorstemmene du er vant til å høre gir deg alt av dramatikken direkte.

Klikk deg inn på nrk.no så vil du få den beste dekningen av OL, fra nyheter til dyptgående innblikk i livet i og rundt lekene.

SJAKK:

Få med deg all dramatikken når Magnus Carlsen skal forsvare alle sine tre VM-titler i vinter. 26. november flyttes de første brikkene i VM i langsjakk der russeren Jan Nepomnjasjtsjij er motstander i det som kan bli 14 klassiske partier.

Vi er tro mot juletradisjonen og sender også VM i hurtig- og lynsjakk i romjula. Alt formidles av Torstein Bae, Heidi Røneid og Ole Rolfsrud i studio der de hver dag får besøk av ulike gjester som Harald Eia, Anna Cramling og Henrik Fladseth.

Tilbudet på nrk.no styrkes med bl.a. en ny chatvert hver dag. Innsendte bidrag fra publikum vil som vanlig spille en helt avgjørende rolle. Seerne vil også utfordres av Atle Grønns VM-nøtter og av andre konkurranser.