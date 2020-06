Slik blir sommerens «fotballfest»

For fans i barer og sofaer blir det en fotballfest uten like, med kamper nesten daglig i åtte uker.

For klubbene blir det en usikker sommer de helst skulle vært foruten.

Utfordringene med å få i gang de store ligaene i Europa har vært enorme. Siden koronaviruset suspenderte ligaene i midten av mars, har debattene rast om hva som skal skje med resten av kampene.

Toppligaene i Frankrike og Nederland er kansellert, men tysk Bundesliga ble den første av de store til å starte opp igjen, 16. mai.

Tysklands suksess har banet vei for Spania, England og Italia. I kveld spiller Betis mot Sevilla i et prestisjetungt lokaloppgjør i Spania.

Deretter følger en ekstraordinær sommer som ligaene vil takle på ulike måter.

Vil unngå konkurs

Planen er at alle skal bli ferdige innen 3. august. Det vil gi UEFA rom til å starte opp igjen de kontinental turneringene, altså mesterligaen og Europaligaen, før neste sesong begynner.

BUNDESLIGA: Den tyske ligaen startet i midten av mai og har banet veien for de andre store. Men tribunene er tomme Foto: Pool / Reuters

Som Bundesliga skal alle de tre ligaene spille bak lukkede dører. Lag kan bruke fem innbyttere i stedet for tre, en endring gjort av FIFA for å redusere risikoen for skader og overbelastning i løpet av det krevende kampprogrammet.

Alle lagene vil gå glipp av penger som følge av tapte billettinntekter og brudd på TV-kontrakter. Men de vil også redde en stor del av TV-pengene ved å spille ferdig.

Noen klubber risikerer å gå konkurs om sesongen kanselleres.

Derfor er sommerens opplegg på mange måter en improvisert redningsplan. Bundesligas oppstart har vært eksemplarisk. Hva er planene til de andre tre landene?

Mye står på spill

I La Liga, den første av de tre ligaene som starter opp igjen, skal de 11 resterende rundene spilles ferdig innen 19. juli. Det betyr 110 kamper på 39 dager.

Situasjonen så mørk ut i starten. Antallet smittede i Spania økte kjapt i løpet av mars, mens en krangel brøt ut mellom Javier Tebas og Luis Rubiales, sjefene for henholdsvis La Liga og fotballforbundet.

De var uenige om økonomi, hvorvidt spillerne burde gis tester når folk med symptomer trengte dem mer, og hva som burde skje med tabellen om kampene ikke kunne spilles ferdig.

Men i april skværet Tebas og Rubiales opp, og siden har ting gått kjapt. Til tross for at noen spillere var bekymret i starten, har La Liga fått dem på sin side.

LA LIGA: Ligapresident Javier Tebas har fått spillerne og klubbene med seg for å avvikle ligaen gjennom en ekstrem tøff sommer. Det betyr at kampen mellom Real Madrid og Barcelona fortsetter Foto: Paul Hanna / Reuters

Forbundet for spanske fotballspillere (AFE) har fått innvilget krav om at spillerne må få pause på minst 72 timer mellom hver kamp.

Utover det har Tebas kjørt sitt eget løp, uten store protester fra klubbene. De vet hva som står på spill. Slik det står seg, vil de tape rundt 350 millioner euro totalt. Om sesongen kanselleres, kan den summen stige til én milliard euro, ifølge Tebas.

Én utfordring er den spanske solen. La Liga skal arrangere mange sene kamper, spesielt i sør, hvor kveldens oppgjør i Sevilla vil starte kl. 22.00.

Mye står på spill i La Liga. I toppen leder Barcelona med to poeng foran Real Madrid, og i bunnen kan nedrykkskampen bli en thriller. Racet om plassene blant de fire beste, som gir billett til mesterligaen, er også jevn.

MESTERLIGA-HÅP: Martin Ødegaard og Real Sociedad er på fjerdeplass og kan gå til mesterligaen Foto: Albert Gea / Reuters

Laget som er på fjerdeplass akkurat nå, er Martin Ødegaards fintspillende Real Sociedad.

Plan A, B og C

Det neste landet som vender tilbake, er Italia. Fredag og lørdag skal den andre runden av semifinalene i den italienske cupen spilles, før ligaen sparkes i gang 20. juni.

Serie A skal spille 124 kamper på 44 dager.

Som journalisten James Horncastle har skrevet om opplegget: Det blir et maraton som må løpes som en sprint.

Klubbene har kranglet om hvordan sesongen bør avsluttes. Bør ligaen utsettes og så fullføres? Bør den kanselleres? Bør tabellen gjelde som den står nå? Hva med å avgjøre alt med en playoff?

En av dem som har ønsket å kansellere sesongen, er Massimo Cellino, presidenten i Brescia, laget som ligger sist.

En som har kjempet for å fullføre sesongen, er Claudio Lotito, presidenten i Lazio, laget som ligger ett poeng bak Juventus i tittelkampen. Lazio har fryktet at en ny mulig tittel skal tas fra dem, noe som har rettet fokus mot en kontroversiell episode fra 1915.

SERIE A: Claudio Lotito har kjempet hardt for å fullføre sesongen. Han er president i Lazio, som jager Juventus i kampen om ligatrofeet Foto: Alberto Lingria / Reuters

Fotballforbundets president, Gabriele Gravina, har vært klar på at kampene skal spilles så sant det er mulig. De fleste har sagt seg enige, og nå har selv Cellino akseptert at kampene må spilles.

Alternativet er at klubbene går glipp av opp mot 800 millioner euro totalt, ifølge Gravina.

Som La Liga skal Serie A arrangere kamper sent på dagen, spesielt i sør. Noen avspark vil finne sted kl. 21.45.

Det er fare for at kamper utsettes. Regjeringen har sagt at om én spiller eller et medlem av støtteapparatet tester positivt, må hele laget i karantene i to uker. Det kan føre til kaos i et kampprogram som allerede er tettpakket.

Lagene mener at karantenetiden bør være én uke. De håper at den kan reduseres ettersom antallet smittede i Italia fortsetter å gå ned.

Ligaen har alternative løsninger om alle kampene ikke kan spilles. Plan B er en rekke playoffkamper for å avgjøre tittelen, nedrykk og kvalifiseringen til de europeiske ligaene.

Plan C er en slags matematisk formel for å regne ut en rettferdig tabell.

Ni på benken

Onsdag er det duket for Premier League. Oppstarten kommer etter en rekke videomøter mellom ligaen, klubbene, spillerne, trenerne, regjeringen og medisinske eksperter.

Klubbene har kranglet om hvorvidt kampene skal spilles på nøytrale baner, og hvorvidt resultatene skal strykes. Siden 14 av de 20 klubbene må være enige for at et vedtak skal godkjennes, har ting gått sent. Motstanden fra spillerne har også vært sterk.

Men gradvis har de ulike partene blitt enige. Bundesligas suksess har fjernet mange av de helsemessige bekymringene. Det samme har det lave antallet positive tester blant spillere og støtteapparat.

PREMIER LEAGUE: Også England har bestemt seg for å fullføre sesongen. Det betyr nok at Jürgen Klopp og hans menn sikrer Liverpools første ligagull på 30 år Foto: Paul Ellis / AFP

Reglene i England er ikke like strenge som i Italia. Om en spiller tester positivt, må han i isolasjon to uker, men resten av laget kan fortsette å trene.

Lagene kan også ha ni spillere på benken i stedet for syv. Klubbene har ikke blitt enige om hva som skal skje om sesongen må kanselleres, men som i Italia og Spania, krysser de fleste fingrene for at den diskusjonen ikke vil bli nødvendig.

«Fotballfesten» vil bety ulike ting for klubbene. For noen vil den handle om en tittelkamp, billetter til Europa eller en desperate kamp om trygg plass.

For andre vil den kun handle om å bli ferdig med sesongen, ta pengene og starte på nytt.