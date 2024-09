Tromsø IL innkaller til ekstraordinært årsmøte

Eliteserieklubben Tromsø IL har innkalt til ekstraordinært årsmøte onsdag 18. september.

– Et samlet styre i Tromsø idrettslag foreslår for ekstraordinært årsmøte at Tromsø idrettslag tar over kvinnesatsingen som pr. i dag ligger hos TIL2020. Dette er eneste sak som skal behandles, skriver styret på klubbens hjemmeside.