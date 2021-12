Slik avgjøres Eliteserien 2021

Bodø/Glimt kunne sikret gullet sist serierunde, men nedrykkstruede Brann slo tilbake på overtid etter å ha ligget under 0–2.

Nå må de til Mjøndalen for å avgjøre gullkampen. Men forutsetningene er enkle: Bodø/Glimt forsvarer seriegullet dersom de unngår tap.

Skulle de gå på en smell mot tabelljumbo Mjøndalen, åpner det for Molde.

Dersom Glimt taper og Molde slår Haugesund, vil lagene stå med like mange poeng. Da ligger Molde best an – som har scoret flere mål.

Slik spilles siste serierunde Ekspandér faktaboks Eliteserien, runde 30 av 30, samtlige kamper 17.00: Brann - Sarpsborg

Haugesund - Molde

Kristiansund - Vålerenga

Lillestrøm - Sandefjord

Mjøndalen - Bodø/Glimt

Odd - Stabæk

Rosenborg - Strømsgodset

Tromsø - Viking

Molde har vunnet tre av sine fire siste kamper, men rotet som Glimt bort alle poengene i sluttminuttene av nest siste serierunde.

Molde vant sitt foreløpig siste gull i 2019.

FØRSTE: Ti år er gått siden Molde ble seriemestre for første gang. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Hvem rykker ned?

Bunnstriden er vel så spennende som toppen. Tre lag kjemper om retten til å spille kvalifiseringskamp for å berge plassen.

14. Stabæk, 25 poeng

15. Brann, 23 poeng

16. Mjøndalen 22 poeng

Stabæk har alt i sine egne hender – seier mot Odd gir laget en fornyet mulighet. Uavgjort-resultat vil kun være godt nok om Brann avgir poeng.

Brann er helt avhengig av at Stabæk ikke vinner sin kamp. Bergenserne vil med seier over Sarpsborg få muligheten til å spille kvalifisering. Men de må vinne om det skal være håp.

Stabæk må tape og Brann må avgi poeng for at Mjøndalen skal få en ny sjanse. Samtidig må Mjøndalen vinne sin kamp hjemme mot den suverene serielederen Bodø/Glimt.

Kampen bak de beste

Viking er sikret 3.-plass og bedre blir det neppe. De kan ta igjen Molde på poeng, men før runden skiller 18 mål.

Kampen om 4.-plassen, som potensielt kan gi en plass i serieliga-kvalifiseringen neste år, lever derimot i beste velgående.

4. Rosenborg, 47 poeng

5. Lillestrøm, 46 poeng

6. Vålerenga, 45 poeng

Rosenborg sikrer plassen med seier mot Strømsgodset, mens Lillestrøm er avhengig av at RBK ikke vinner og at de selv tar tre poeng mot Sandefjord.

Det samme gjelder Vålerenga, som også trenger at Lillestrøm avgir poeng. VIF møter Kristiansund borte i serieavslutningen.