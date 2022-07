Slettum røk ut mot knalltøff motstand

Nyankommet Dortmund-spiss fikk påvist testikkelkreft

Sébastien Haller har fått påvist en svulst i testiklene etter at han reiste hjem fra Borussia Dortmunds treningsleir mandag. Han har nylig signert for klubben.

Klubben skriver på sine nettsider at Haller klaget på at han følte seg uvel under mandagens trening i Bad Ragaz i Sveits, og at han i etterkant reiste hjem til Dortmund for undersøkelser.

I forbindelse med intensive undersøkelser fant legeteamet etter hvert en svulst i en av testiklene, opplyser klubben.

«Dagens nyheter kom som et sjokk på Sebastien Haller og alle oss. Hele BVB-familien ønsker at Sebastien skal bli så fort frisk som mulig og at vi kan klemme ham igjen snart. Vi vil gjøre alt i vår makt for å forsikre at han får den mest mulige behandlingen», heter det i uttalelsen.

Haller signerte for Dortmund fra Ajax denne sommeren for å fylle tomrommet etter Erling Braut Haaland. Klubben skriver at de vil komme tilbake med mer informasjon rundt Hallers helse når det blir tilgjengelig. (NTB)