Sleit i storklubb – så overraska kometen «alle»

Ildhusøy hadde fem målpoeng på ni Vålerenga-kampar då Paris Saint-Germain sikra seg stortalentet i juli i fjor.

Det nye livet starta likevel trått både på og utanfor banen.

No, åtte månader seinare, fortel ei ærleg Ildhusøy om startproblema.

– Det har vore ein berg-og-dal-bane. Det var jo ei utfordring å komme frå Vålerenga direkte til Paris Saint-Germain. Det var jo eit veldig stort ... Kva skal ein seie? Ein veit jo kva nivået er i Noreg, og så veit ein korleis det er i PSG, seier Ildhusøy til NRK.

20-åringen påpeikar at ho måtte ta opp kampen med nokre av dei beste angriparane i verda i Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani, Ramona Bachmann og Sandy Baltimore.

Marie-Antoinette Katoto ber 9-talet for både Frankrike og PSG. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters

Plutseleg var kvardagen ein heilt annan.

Sleit på trening

– Det blir jo liksom å komme inn der og ikkje vere noko spesielt. Du kjem inn som ei ung jente som eigentleg ikkje skal vere noko spesielt for PSG, beskriv Ildhusøy.

– Men eg har sjølvsagt teke mange steg på desse månadene, så har det gått frå å slite på trening til no å vere komfortabel og eigentleg gjere litt det ein vil, legg ho til.

Medan Vålerenga var midt i sesong då ho drog, starta PSG på oppkøyring. Det betydde nye månader med hard, fysisk trening.

Samtidig var det vanskeleg å finne roa òg utanfor banen.

– Det var mykje på ein gong. Det var flytting, og eg var på hotell heile tida. Treningane var annleis, og alt var heilt nytt. Det vart liksom mykje mentalt og sånn, men det gjekk fort over, seier Ildhusøy.

– Mentalt korleis då?

– Eg hadde jo ikkje budd heimanfrå før, til dømes. Treningane var annleis, det var mykje fysisk trening og springing som eg allereie hadde gjort i januar, februar og mars. Så det vart mykje for beina og hovudet, seier Ildhusøy.

Hegerberg: – Vis det til trenaren

Trass i den skeive starten har Ildhusøy fått tillit på landslaget. Ho debuterte med skåring mot Armenia i desember, og sidan har ho imponert med totalt fire skåringar på fem landskampar (322 minutt).

I PSG står ho utan scoring etter 193 minutt fordelt på sju kampar i serie og meisterliga.

Torsdag trong ho berre 14 minutt på å finne målet mot Kosovo.

– Celin har fire mål på fem kampar no, så eg må byrje å få opp snittet mitt, seier hat trick-helt Ada Hegerberg og smiler mot lagvenninna.

– At ho set merke på landslaget no, er veldig positivt for vegen i PSG, òg. Eg sa at ho skulle dra heim til trenaren og vise «fire» og «fem», så blir det meir speletid den neste tida, seier Hegerberg medan ho held opp fire og fem fingrar.

Landslagssjef Martin Sjögren trekkjer fram Ildhusøy som ein av dei beste spelarane under Algarve-cupen, der 20-åringen spelte tre fulle kampar og skåra to mål.

Sjølv om det ikkje er optimalt med lite speletid, er han imponert over korleis ho likevel tek steg.

– For å vere heilt ærleg, så overraskar ho meg, seier Sjögren.

– Det eg likar med Celin, er at når du kjem til kamp og kanskje ikkje har fått spela, så kan du vere litt mentalt «down». Men det ser vi ingenting av frå Celin. Ho strekk på seg, viser god sjølvtillit og presterte veldig godt på første trening. Det viser at ho har ein god treningskvardag, men også ei mental styrke eg synest er veldig interessant hos ein så ung spelar, seier Sjögren til NRK