Slått ut i sin siste OL-konkurranse

Snowboarder Ståle Sandbech avsluttet trolig OL-karrieren da han røk ut av kvaliken til Big Air. Marcus Kleveland og Mons Røisland sikret finaleplass.

Dermed får ikke Sandbech deltatt i det som skulle bli hans siste OL-konkurranse for karrieren. I det første forsøket svevde han seg til 69,5 poeng, mens han i det andre falt og fikk kun 15,5 poeng. Dermed var presset på foran det siste og avgjørende forsøket.

Der endte finalehåpet til tross for at han landet et godt svev. Det ga «bare» 66,5 poeng, noe som ikke var nok. Han har tidligere uttalt at dette OL trolig blir det siste. (NTB)