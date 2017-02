Slått med ni minutter av Bjørgen – klar for VM

– Du snakker veldig bra norsk!

– Ja, jeg er fra Nordstrand!

Omtrent slik lød den første samtalen mellom Marit Bjørgen og Melina Magulas, da tidenes mestvinnende langrensløper møtte det greske VM-håpet.

Bjørgen tok sine VM-gull nummer 13 og 14 under VM i Falun i 2015. Magulas tok en 68.-plass i sprint.

Bratt læringskurve

Det er én plassering bedre enn hun oppnådde på 10 km klassisk i NM på Lygna sist torsdag. Og mens Magulas hadde 25 løpere bak seg i den nevnte VM-sprinten for to år siden, hadde hun bare én løper bak seg i torsdagens NM-renn.

Det sier først og fremst mye om nivået i Norge. For Magulas har blitt en mye bedre skiløper fra hun VM-debuterte i Falun til hun søndag ble tatt ut til sitt andre VM.

– Jeg har hatt en veldig bratt læringskurve. Jeg går fra meg selv på hvert eneste skirenn jeg går. Det er det som er motivasjonen, å bli stadig bedre, og å bidra til at langrennssporten ikke blir så liten, at andre land også kan delta i mesterskap, sier Magulas til NRK.

Bråkjekk

Hun sitter i sofaen i leiligheten i Holmenkollåsen. Sola stråler inn vinduet, og på balkongen glinser det endelig i nysnø.

Ektemannen er ikke hjemme. Han heter Eirik Myhr Nossum og er norsk landslagstrener. Det var han som fikk kjæresten til å bli skiløper.

Magulas forteller:

– Under VM i Holmenkollen i 2011 kommenterte jeg bråkjekt jeg syntes det så tungt ut for de løperne som ikke kommer fra tradisjonelle skiland. Jeg mente jeg kanskje kunne gå vel så fort. Da foreslo han at «du kan jo bare gå på ski for Hellas». Da holdt jeg på å legge opp som danser, så jeg trengte noe nytt å bryne meg på.

GRESK SKIGUDINNE: Melina Magulas fra Oslo har blitt gresk VM-håp i langrenn, takket være en gresk far og en utfordrende ektemann. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Klarer neppe OL

OL i Pyeongchang ble satt som det langsiktige målet da Magulas tok mannen på alvor. Men den drømmen er faktisk iferd med å svinne, til tross for to VM.

– Det er vanskeligere å kvalifisere seg til OL. Hellas har bare to plasser, mot fire i VM. Og det er kvalifiseringsrenn i skøyting. Der har vi faktisk noen gode løpere fra Hellas som går fortere enn meg, forklarer Lyn-løperen.

At OL-drømmen trolig brister, tar ikke fra henne motivasjonen. Hun sikter i stedet mot sitt tredje VM, i Seefeld 2017.

Der blir målet å få gå mer enn sprint, noe som kan bli like vrient i Lahti som det var i Falun. Magulas' FIS-ranking er fortsatt litt for svak.

– Jeg tenker det må være mulig å gå mye fortere, sier Melina Magulas.