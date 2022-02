Slår tilbake mot russisk Klæbo-påstand: – Definitivt ikke resultat av norsk press

Stormen har fortsatt ikke lagt seg etter lørdagens OL-femmil ble endret til 28,6 kilometer, på grunn av kulde og vind. Blant dem som kritiserte avgjørelsen sterkest, var britiske Andrew Musgrave.

– FIS har akkurat forkortet OL-femmila til 28 kilometer fordi det er litt kaldt og vindfullt. Jeg kan ikke se hvordan det gjør det noe varmere eller mindre kaldt. For en jævla vits, skrev han på Twitter.

Løpet ble vunnet av russiske Aleksandr Bolsjunov, men russerne ønsket i utgangspunktet ikke å endre distansen.

Påstand om norsk ultimatum

Nå går Bolsjunovs trener Jurij Borodavko hardt ut i den russiske avisa Championat og hevder at endringen kom etter at Norge stilte et ultimatum om at distansen måtte kortes ned for at Johannes Høsflot Klæbo skulle komme til start.

BRØT: Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Dersom rennet var 50 kilometer i dette været, ville han ikke gå. Han (Klæbo) er en av favorittene, og derfor klarte de (norske) å få pushet igjennom en reduksjon i distansen, sier Borodavko til Championat, ifølge langrenn.com.

Klæbo stilte til start – og brøt. Etterpå avslørte han at han hadde slitt med mageproblemer, og at han hadde bestemt seg for å stå over rennet dersom det hadde blitt 50 km.

– Jeg har det fint. Men det er verre med magen. Jeg tror jeg hadde angret meg om jeg ikke hadde prøvd da dette gikk fra en 50 kilometer til tremil. Jeg tok en sjanse og det funket ikke i det hele tatt, sa den olympiske sprintmesteren til NRK.

Etter å ha landet på norsk jord mandag ettermiddag forklarte Klæbo at han ikke visste noe om eventuelt et norsk press for å forkorte distansen.

– Jeg var egentlig ikke på vei til stadion en gang da beslutninga ble tatt. Jeg hadde bestemt meg for å stå av, men når ting ble endra valgte jeg å gå. Det var en avgjørelse som Fis gjorde, og ikke noen andre. Nossum og de andre lederne har sikkert kommet med noen innspill, men jeg vet ikke hva de har sagt, sier Klæbo til NRK på Gardermoen.

SJEFEN: Renndirektør Pierre Mignerey bekrefter at nasjonene ble tatt med på råd, men avviser at norsk press påvirket avgjørelsen. Foto: Mikal Aaserud

Renndirektøren avviser

Renndirektøren i Det internasjonale Skiforbundet (FIS), Pierre Mignerey, avviser imidlertid påstanden fra Borodavko blankt.

– Det var definitivt ikke resultat av norsk press eller press fra noen andre, sier han til NRK.

Han bekrefter at nasjonene ble tatt med på råd. Jelena Välbe var den som uttalte seg på russernes vegne.

Mignerey vil ikke fortelle hvilke nasjoner som mente hva, men sier:

– Vi trenger ikke press fra noen for å følge med på værmeldingen og agere ut fra situasjonen.

– Blir helt utopisk

Langrennssjef, Espen Bjervig, humrer lett når han får høre påstandene fra den russiske leiren.

– Nå hadde jo Johannes omgangssjuke og han kom ikke så langt uansett, så det blir helt utopisk. Alternativet var at det ikke var renn, forklarer Bjervig til NRK.

– Det var 19 kuldegrader og 12–13 sekundmeter vind og mange som fikk forfrysninger. Det var en veldig riktig avgjørelse av juryen at det ble som det ble, mener langrennssjefen.

Han reagerer på at flere mente det var en feil avgjørelse å korte ned den tradisjonsrike øvelsen.

– Det var veldig riktig at det ble tremil på lørdag. Det hadde ikke vært mulig å gjennomføre en femmil. Det var mye kaldere på lørdag enn søndag. Vi var egentlig glad for at det ble renn, forteller Bjervig.