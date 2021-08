Slår tilbake mot hoppkomitéens leder: – Klart Bråthen opplever dette som overrumpling

Til NRK slår Bråthens advokat Marit Håvemoen kraftig tilbake mot Alf Tore Haug, som er leder for hoppkomiteen, og den versjonen han nylig kom med om et møte mellom Clas Brede Bråthen og hoppkomiteen 22. juni i år.

Overfor NRK, og senere i en pressemelding, trakk Haug frem at det på dette møtet ble lagt frem flere ulike løsningsforslag til Bråthen, og at han som komitéleder skrev under på et kontaktutkast som han ga hoppsjefen for å illustrere hvor sterk viljen deres var til å kjempe for en forlengelse.

Men det står i kontrast til hvordan Bråthen selv skal ha opplevd sammenkomsten 22. juni.

Advokaten bekrefter overfor NRK at Bråthen ble innkalt til dette møtet via tekstmelding fra Haug. På møtet deltok Stine Korsen og Haug fra hoppkomiteen, samt Bråthen.

Alf Tore Haug. Foto: Vidar Ruud / NTB

– I henhold til meldingen Bråthen fikk var målet med møtet å finne et løsningsforslag som kunne godtas av begge parter. Bråthen spurte «Hva skal jeg forberede meg på til dette møtet?». Bakgrunnen for at han stilte dette spørsmålet var for å undersøke om han burde møte med advokat, forteller Håvemoen.

– Oppleves som overrumpling

Men ifølge henne fikk ikke hoppsjefen noe svar på dette spørsmålet, kun beskjed om hvor møtet skulle holdes.

Bråthens advokat påstår at hoppkomitéen, forut for dette møtet, hadde gjort det klart at de jobbet for og ønsket at Bråthen skulle få fortsette i stillingen som hoppsjef.

Han kom derfor alene i møtet, uten bistand fra rådgiver eller advokat.

– Jeg vet ikke hva som var hensikten fra forbundet sin side med å ikke opplyse tema for møtet, men det er klart at for Bråthen oppleves det som overrumpling, slår hun fast.

Advokaten sier til NRK at Bråthen heller ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av at det i dette møtet ble presentert diverse krav som måtte innfris for at han skulle fortsette som hoppsjef.

Snarere tvert imot fikk hoppsjefen heller signaler om at de ønsket ham vekk, røper hun.

– Det ble etter hvert i møtet veldig tydelig for han at han var ønsket bort av Norges Skiforbund (NSF), og det ble i møtet informert om at Erik Røste hadde signalisert at han var villig til å diskutere en «sluttpakkeløsning» for å få Bråthen ut, forteller Håvemoen.

NRK har vært i kontakt med Alf Tore Haug om kritikken fra Bråthens advokat, men han ønsker ikke å uttale seg og henviser til presseavdelingen i Skiforbundet. Heller ikke når NRK påpeker at intervjuet skal handle om et møte Haug selv innkalte til og var til stede på, ønsker han å kommentere saken, men henviser til kommunikasjonssjef Espen Graff.

Ifølge Bråthens advokat Marit Håvemoen ble det også sagt på møtet at skiforbundets generalsekretær Ingvil Bretten Berg hadde satt sin stilling på at Bråthen ikke skulle få forlenget kontrakt.

– Skiforbundet måtte altså velge om de ville beholde Bretten Berg eller Bråthen. Bråthen opplevde at dette harmonerte dårlig med det som hadde blitt opplyst som målet for møtet, som han hadde oppfattet var å finne en løsning for videre samarbeid, sier hun.

Skiforbundet er forelagt kritikken som kommer fra Bråthens advokat i denne artikkelen. Skiforbundets advokat i denne saken Thor-Arne Wullum skriver i en melding til NRK at de ikke kjenner seg igjen i kritikken fra Håvemoen.

– Her er det mange detaljer som slik vi ser det ikke henger sammen, verken i tid eller med de faktiske forhold i saken. Håvemoens uttalelser samsvarer ikke med de tydelige tilbakemeldinger vi har gitt i møter og i den øvrige korrespondanse som over tid har pågått mellom advokatene. Vi ønsker ikke å kommentere dette noe videre i media, sier Wullum.

Kritiserer skiforbundets kommunikasjon

Håvemoen sier de i utgangspunktet ikke har noe ønske om å offentlig kommentere detaljer fra interne møter, men at de i denne saken ser seg nødt til å gjøre et unntak.

– Vi er av den oppfatning at det vil tjene saken om skiforbundet, som arbeidsgiver, tar direkte kontakt med den advokat som representerer Bråthen og ikke kun kommuniserer via pressemeldinger. Da vil man unngå misforståelser, og det blir enklere for partene å etablere en felles forståelse av uenighetene og komme litt videre, mener hun.

– Bråthen er ansatt i skiforbundet, og det er krevende når arbeidsgiver velger å kommunisere på den måten som nå gjøres. Det blir også vanskeligere å finne en løsning på saken, slår hun fast.

Torsdag eskalerte saken enda et hakk da skistyret valgte å sende ut en pressemelding om at de støtter avgjørelsen om å ikke fornye Bråthens kontrakt.

– Skiforbundet understreker at det ikke er Bråthens meninger, men hans kommunikasjonsform og adferd som er uakseptabel. Bråthen har vært engasjert som sportssjef siden 2005. Han har bidratt til svært gode sportslige resultater, men hans adferd over tid og manglende vilje til å justere denne i tråd med våre rimelige forventninger, gjør at Skiforbundet ikke kan forlenge samarbeidet, skrev de i uttalelsen.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen mener at hans arbeid for åpenhet og likeverd i hoppsporten ikke er blitt satt pris på av ledelsen i Norges Skiforbund. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Varslet søksmål

Hoppsjef Bråthens nåværende avtale går ut i april 2022. Det er fortsatt usikkert hva som blir det endelige utfallet av denne saken. Bråthen har via sin advokat sendt varsel om søksmål til Norges Skiforbund.

Bråthen har hatt jobben som hoppsjef i 17 år, men nylig ble det kjent at toppledelsen i Norges Skiforbund ikke ønsker å forlenge den. Flere i hoppmiljøet har reagert kraftig på det og støttet 52-åringen.

Landslagstrener Alexander Stöckl leverte nylig et klart og tydelig brev til skiforbundets generalsekretær Ingvild Bretten Berg. Der ber han sammen med andre ansatte i hoppavdelingen og utøvernes representanter om at Bråthens avtale forlenges.