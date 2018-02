– Det var som om bryteren gikk av. Det ble en fryktelig mørk dag. Jeg er fryktelig glad for å noen som rydder opp for meg. Jeg tenkte bare at uansett hvor tungt det er, så kan du ikke gi opp. Hvert sekund kommer til å telle. Jeg var så gele i beina at jeg tror aldri jeg har vært så bortreist fysisk. Det er godt jeg har gått mange runder her, for jeg så ingenting, så jeg måtte ta det på memoreringa. Jeg tenkte at jeg hadde ødelagt alt, sier Uhrenholdt Jacobsen til NRK etter å ha fått gullmedaljen rundt halsen.

– Så er jeg bare griseheldig med at jeg går på lag med tre andre som går veldig bra, og som rydder opp. Akkurat nå føles det ikke som jeg har fortjent gullmedaljen i dag, men kanskje er det en slags payback fra alle de andre OL-løpene hvor det har vært mye stang-ut, fortsetter hun.

– Hun bare gråter og gråter og gråter. Det må være så mange følelser i kroppen nå, sa NRKs kommentator Jann Post like etter at Marit Bjørgen sikret seieren for Norge.

Etter første etappe gikk 31 år gamle Astrid Uhrenholdt Jacobsen ut sammen med OUR – Olympiske utøvere fra Russland og Slovenia. De hadde et forsprang ned til Sverige på 25 sekunder.

Men det som må sier å være en sprekk, resulterte i at Norge og Uhrenholdt Jacobsen vekslet med Ragnhild Haga 29 sekunder bak Sverige.

Kalla slo dermed Uhrenholdt Jacobsen med nesten ett minutt på sin etappe.

– Dette må ha vært tungt for Astrid. Hun tenkte nok at gullet ryker på grunn av henne, sa langrennsekspert Torgeir Bjørn.

Da Marit Bjørgen sikret seier på siste etappe, klarte ikke Uhrenholdt Jacobsen å holde tårene tilbake. Den første som ga henne en klem var Marit Bjørgen.

– Kjedelig for Astrid

Norges landslagstrener i langrenn for kvinner, Roar Hjelmeset synes det var vanskelig å se at Jacobsen tapte så mye i sporet.

– Det var kjedelig å se at hun tapte tid, men det får man ikke gjort noe med. Det er jo mest kjedelig for henne at hun ikke får det til og at hun ikke klarer å forsvare det som har gjort at hun har fått tildelt plassen. Vi skal ikke halshugge henne.

– Traff du med laguttaket?

– Både ja og nei. Astrid kommer nok til å være ganske ærlig på at hun ikke leverte som hverken vi rundt eller hun selv hadde håpet, sier Hjelmeset.

– Hvordan tror du hun takler dette?

– Vi må bare støtte henne. Det er ikke noen grunn til at hun skal bruke kvelden på å være sur og sint, hun vant nå et gull, og er en del av dette hun også. Hun må ikke grave seg ned.

– Den innsatsen må hun bare glemme nå. Det gullet står i historiebøkene i lang tid. Men det ville nok tynget Astrid resten av livet hvis Sverige vant gullet i dag, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.