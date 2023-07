Slår alarm om sikkerheten: – Tenk om det var kniv

Forvirring etter Philipsen-seier – Kristoff sjanseløs

Jasper Philipsen vant spurternes første mulighet på den tredje etappen i Tour de France. Alexander Kristoff klarte aldri å hamle opp med nederlenderen og endte på 14. plass

Philipsen ble utfordret av Wout Van Aert på innsiden, men ga opp spurten og det ble diskusjoner om Philipsen brøt banen til belgieren.

Juryen ville også se på hendelsen, som førte til noen minutter med usikkerhet for Alpecin-stjernen.

– Jeg vil gjerne se helikopterbildene av den, kommenterte Thor Hushovd på TV 2.

– Den er ikke god, fulgte Dag Otto Lauritzen opp, men juryen valgte å ikke slå ned på Philipsen som til slutt kunne juble for seier.

Litt lenger bak i feltet kjempet Søren Wærenskjold og Alexander Kristoff for å komme seg frem, men duoen kom aldri helt fram.

– Jeg er litt skuffa, fordi jeg føler at vi kunne fått til noe bra her. Vi satt egentlig veldig fint samla. Vi er der og skal vi få til noe må vi gjøre det som et lag. Det må vi ta med oss at vi klarte å sitte som en enhet i denne hektiske avslutningen. Det er ikke bare-bare, sa Kristoff til NRK.

– Jeg føler vi gjør en god jobb til to kilometer og så blir vi egentlig litt for mange. Da blir vi for langt ned i rekka og vi får aldri fri bane. Det var ikke optimalt for vi hadde egentlig ganske gode bein, forklarte Kristoff.

Phil Bauhaus tok andreplassen foran Caleb Ewan