Slår alarm om fattige toppidrettsutøvere: – Man forventer gull av gråstein

– Når folk må selge bilen sin for å ha råd til å satse til OL når du allerede er kvalifisert – det høres helt sinnssykt ut i et idrettsland som Norge, sier Kjetil Borch.

Selv ligger den rutinerte roeren 60–65 prosent under den inntekten han vanligvis har, på grunn av virusutbruddet.

Utsettelser av OL og andre konkurranser gjør at han mister sponsorinntekter og premiepenger. I tillegg bortfaller aktiviteter som foredrag og treningsveiledning. Men det er de yngre og mindre rutinerte OL-håpene han er mest bekymret for.

– Vi som har vært i gamet en stund klarer å fullføre satsingen med oppsparte midler, men veldig mange utøvere lever under fattigdomsgrensa. De fleste utøverne er ikke ansatt i forbundene, dermed blir de ikke permittert og får ikke penger, forklarer han.

– Er ikke bare å forlange medaljer

Borch sier de fleste toppidrettsutøverne faller utenfor støtteordningene, og nå ber han kulturdepartementet om å hjelpe utøverne som ikke er ansatt i klubb eller forbund slik for eksempel fotballspillere og håndballspillere er.

MISFORSTÅTT: Bryter Stig-André Berge tror ikke folk forstår hvor økonomisk tøft det er å satse på idretten. Foto: Terje Pedersen / NTB sc

Han får støtte av et annet OL-håp; bryteveteran Stig-André Berge.

– Vi har ikke en fast inntekt som tikker inn på konto hver måned. Alle inntektene vi har er privat fra private sponsorer og det er ikke lett å be dem om penger under en pandemi, sier han.

Han tror ikke det norske folk helt forstår hvordan toppidretten i Norge fungerer.

– Det forlanges mye medaljer, spesielt når vi er ute på OL. Men så er det mange utøvere som ikke får økonomien til å gå opp, det må vi ikke glemme oppi det her. Så det er ikke bare å forlange medaljer, så lenge ikke det blir bevilget penger til det også, sier han.

Ber om 50 millioner

Også toppidrettssjefen, Tore Øvrebø, kan fortelle at økonomien er veldig trang både for de beste utøverne og de fleste forbundene nå, spesielt for dem som hadde OL og Paralympics som hovedmål.

– Det er jo en del som sitter med det inntrykket at norske sommeridrettsutøvere de ser på TV har mye penger, men det har de ikke. Det er faktisk sånn at 60 prosent av stipendutøverne til Olympiatoppen, de aller beste utøverne i Norge, oppgir en inntekt under fattigdomsgrensen i EU. Så faktum er at de er fattige, sier Øvrebø.

BØNN: Toppidrettssjef Tore Øvrebø håper politikerne vil ta toppidrettens økonomiske utfordringer på alvor. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / Svein Ove Ekornesvåg

I Danmark fikk OL-utøverne tilført 40 millioner danske kroner (cirka 57 millioner norske kroner) fra danske myndigheter og stiftelser, men en lignende støtte har enn så lenge uteblitt i Norge.

Olympiatoppen har gjort en kartlegging og funnet ut at de behøver 50 millioner kroner for å kunne hjelpe utøvere og forbund med å satse på lik linje i 2021 som planlagt i 2020.

– Så det er da en bønn til stortingspolitikerne, at de tar dette på alvor og baker det inn i revidert nasjonalbudsjett når de får det til behandling.

Revidert nasjonalbudsjett vedtas på Stortinget 19. juni.

Gir Idrettsforbundet en skyllebøtte

Borch mener Olympiatoppen har gjort det de kan med de begrensede ressursene de har, og retter i stedet pekefinger mot Norges idrettsforbund. Han peker på en fraværende ryggdekning og forståelse for utøvernes livssituasjon – helt fra NIF indikerte at de ville boikotte OL, før lekene offisielt ble utsatt.

– Det er klart, vi skal samarbeide, men det har ikke kommet noe informasjon fra Norges idrettsforbund, ingen løsninger og heller ikke noen invitasjon til kommunikasjon og samtaler. Jeg regner med at det jobbes i kulissene. Det er ikke alt vi utøvere vet og det er kanskje like greit, men husleier og lån og utgifter kommer løpende uansett.

Generalsekretær i Idrettsforbundet, Karen Kvalevåg, sier de tydelig har formidlet et ønske om flere krisepakker til idretten til politikerne.

– At utgifter kommer løpende er vi smertelig klar over og det er derfor vi mener at denne saken er så viktig og derfor tatt den opp med alle partiene gjennom møter og brev. De fleste brevene vi har sendt er lagt ut, men vi kunne sikkert informert enda mer, sier hun.

UTSATT: Det blir ikke noe OL i Tokyo i august som planlagt. Dermed må de norske utøverne smøre seg med tålmodighet og håpe at lekene kan avvikles i 2021. Her er deler av den norske OL-troppen fra Rio i 2016. Foto: Heiko Junge

Borch mener det er lett å skylde på Olympiatoppen som har ansvaret for å utvikle norsk toppidrett, men mener problemet kommer fra høyere hold.

– Budsjettene til Olympiatoppen har stått stille ganske lenge, kun med en minimal økning, og man forventer gull av gråstein. Det går ikke lenger. Vi driver på høyt internasjonalt nivå og Olympiatoppen gjør sitt aller ytterste.

– Jeg tenker han da sikter til stipendene til Olympiatoppen, for bevilgningen har jo ikke stått helt stille. Det er en prioritering internt i norsk idrett totalt sett om hvordan man skal få til en økning, og det må vi komme tilbake til, svarer Kvalevåg.

Nå mener roeren Norges idrettsforbund og politikerne må «steppe opp gamet» om de ønsker videre toppidrett i Norge med like mange og sterke utøvere som det er i dag.

– Og jo lengre tid det tar, jo flere faller av, sier Borch.

Tiltak før sommeren

Kulturminister Abid Raja lover at de følger situasjonen nøye, og har en tett dialog med Norges idrettsforbund. Stortinget skal behandle ulike tiltak før sommeren.

– I tillegg er jeg klar over at NIF har vært i kontakt med ulike partier på Stortinget om ulike forslag til tiltak. Nå avventer vi Stortingets behandling av de nevnte budsjettproposisjonene, sier Raja.

Han opplyser at Kulturdepartementet har satt inn tiltak for rundt 3,8 milliarder kroner til kultur, frivillighet, idrett og media.

– Kompensasjonsordningen for idretts- og frivillighetsarrangementer er på nesten 1,9 milliarder kroner. I tillegg har vi utarbeidet tiltak for å avhjelpe mange områder på min sektor, sier ministeren.