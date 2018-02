Slår alarm i dopingdokumentar: – Kan være slutten for ren idrett

Mandag kveld sendte ARD dokumentaren «Topphemmelig doping – det olympiske komplott». Anerkjente Hajo Seppelt står bak, og journalisten tar et nytt, kraftig oppgjør med IOC og organisasjonens arbeid for ren idrett.

Seppelt avdekker svakheter ved flaskene som brukes til dopingtester. Journalisten viser hvordan han klarer å åpne to flasker av typen WADA bruker for å oppbevare dopingprøver.

– Med flaskene som brukes i verdenseliten er alt mulig, sier Seppelt i dokumentaren.

LAGET DOKUMENTAR: Hajo Seppelt. Foto: Jean-christophe Bott / AP

– Hvor rene kan lekene bli?

Antidoping Norge har brukt flaskene til dopingtester i siden 19. januar, men har kuttet ut de nye flaskene etter at svakheten ble avdekket.

De må nå benytte gammelt utstyr til dopingtesting, og mener det er grunn til bekymring etter avsløringene i ARD-dokumentaren.

– Hvor rene kan lekene bli? spør Seppelt.

Fra Michael Lehner, spesialist i idrettsrett, får han svar. Han sier det er umulig å bevise doping slik dopingkontrollsystemet er organisert i dag. Lehner blir overrasket når han ser hvordan Seppelt klarer å åpne prøvene, som kun skal kunne åpnes ved å knuses.

– Vi må bekjempe dette. Hvis ikke så er det slutten for ren idrett, sier Lehner.

– Hva sier det når dette er flaskene som vil bli brukt i Pyeongchang?

– Dopingkontrollene i Sør-Korea kommer ikke til å fungere. Det kan man bare glemme, svarer Lehner.

AVSLØRER FEIL: Denne korken skal være umulig å åpne, ifølge produsenten. Det viser seg å være feil. Foto: Matt Dunham / AP

Antidoping Norge: – Alvorlig

I en pressemelding melder Wada at de har oppdaget en sikkerhetssvikt i åpningsmekanikken. Den gjør at korken kan åpnes manuelt etter å ha vært fryst ned, uten å ødelegge forseglingen.

Samtidig skriver Wada at de nå har sendt instrukser til laboratoriet i Köln, som gjennomfører ytterligere tester for å forsikre korkens integritet.

– IOC er veldig bekymret over problemet, men er sikre på at Wada finner en løsning, melder IOC, ifølge nyhetsbyrået AP.

Antidoping Norge mener det er viktig å få løst problemet for å sikre utøvernes rettssikkerhet.

– Vi ser svært alvorlig på situasjonen, men er glade for at svakhetene avdekkes slik at de kan rydde opp. Det kan være svakheter med nedfryste prøver, det vil si B-prøvene. Det er ikke godt nok for vår del, sier Britha Røkenes til NRK.

Anbefaler å bruke den gamle modellen

Nylig avgått IOC-medlem Gerhard Heiberg tror og håper det er nok tid til å gjøre endringer før OL.

– Jeg skvatt litt av det som kom frem. Vi kan ikke gi en mulighet til å misbruke disse flaskene, sier Heiberg til NRK.

– Jeg mente vi burde ha lært, og har lært, men det viser seg at vi foreløpig har bommet. Jeg håper vi kan rette opp i dette.

Wada har i kjølvannet av dokumentaren anbefalt IOC å gå tilbake til den gamle flasketypen.

– På dette stadiet er vår klare anbefaling til IOC at man fortsetter å bruke den tidligere modellen, som fortsatt brukes over hele verden, sier WADAs direktør Olivier Niggli til nyhetsbyrået AP.