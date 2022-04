Slår alarm etter Hamiltons sesongstart: – De har gigantiske problemer

– For Lewis er dette en katastrofe. Med George (Russell) foran, er det enda verre, sier den tidligere Formel 1-stjerna Mika Häkkinen ifølge nettstedet Planet F1.

Det var mange som satte spørsmålstegn ved Mercedes før sesongen. Nå er kanskje enda flere skeptisk til nivået på bilene som kjøres av Hamilton og Russell.

De har to pallplasser, men de har i stor grad overtatt plassene til Red Bull-førerne når de har blitt tvunget til å bryte løpet.

Nå tror Hakkinen at Hamilton vurderer mulighetene sine.

– Det er fakta. Han har vært i Mercedes i årevis og vunnet en rekke verdensmesterskap. Nå som ting ikke går bra, kommer han til å tenke på å bytte lag, mener finnen. Les også: Hvem er du i Formel 1-sirkuset?

Tror Hamilton kan gi seg

Viaplays Formel 1-kommentator Atle Gulbrandsen er imidlertid ikke enig med Hakkinen. Men han kan se for seg at Hamilton forlater Mercedes.

– Jeg ser ikke for meg at Hamilton går til et annet lag. Hvis han gir seg i Mercedes, så tror jeg han gir seg i Formel 1, sier Gulbrandsen til NRK.

Hamilton har en toårskontrakt med Mercedes, og allerede før den kontrakten ble signert var det noen som var spent på om han skulle fortsette. Men én sesong til blir det, i hvert fall.

– Hvis han ser at Mercedes ikke har potensial til å vinne mesterskapet på mange år, så blir jeg ikke veldig overrasket om han sier at nok er nok, sier Gulbrandsen.

TROR IKKE PÅ BYTTE: Atle Gulbrandsen ser ikke for seg Lewis Hamilton i et annet Formel 1-lag enn Mercedes. Foto: Lise Åserud / NTB

Han reagerer spesielt på at Mercedes virker temposvake. Han mener at pallplassene de har fått foreløpig er på grunn av uhell som har spesielt rammet Max Verstappen og Sergio Pérez.

Kommentatoren har med andre ord mer tro på Red Bull enn Mercedes, og han er forbløffet over sistnevntes sesongstart.

– Det er den desidert største overraskelsen denne sesongen. Mercedes har gigantiske problemer med bilen. Resultatene de har er mye bedre enn deres tempo. Verstappen har brutt to løp, men du ser tempoforskjellen, påpeker Gulbrandsen.

Mercedes-sjefen toner ned tittel-forventningene

Mercedes-sjef Toto Wolff gir ikke eget lag veldig store sjanser når det gjelder å vinne verdensmesterskapet.

– Hvis du ser det fra et matematisk perspektiv og sannsynlighet, vil jeg si at det ligger på 20-80, sier Wolff ifølge Sky Sports.

Men han poengterer:

– Dette er motorsport, og i motorsport kan alt skje. Lag kan bryte, og hvis vi utløser potensialet til bilen, er vi tilbake i kampen.

SLITER: Mercedes-sjef Toto Wolff sier de sliter med å løse problemet med bilen. Foto: LOREN ELLIOTT / Reuters

Mercedes har, sammen med flere lag, slitt med en bil som gynger mer enn de er vant med. Det er dette de tror er grunnen til at laget har hatt dårlige resultater både i testene og i sesongstarten.

Men Wolff sier at det å fikse på bilen er lettere sagt enn gjort.

– Ingenting av det vi gjorde før Melbourne utløste et aerodynamisk potensial eller reduserte sprettingen. Vi er fortsatt på samme sted, sier østerrikeren.

– Det er derfor det ikke gir mening å endre, for du blir bare mer forvirret. Kanskje er det slik at jo mer du endrer, jo verre blir sprettingen? fortsetter han.

Tror Verstappen slår tilbake

Mens det har vært en kronglete start for Hamilton og Verstappen, har det gått vesentlig bedre for Ferrari og spesielt Charles Leclerc.

Han har vunnet to av tre løp i årets sesong, og har allerede skaffet seg en luke til de to gigantene. Gulbrandsen er overrasket over at det har gått så bra for Leclerc.

Samtidig finnes det en forklaring på det.

– Det er fordi Hamilton har problemer med bilen og Verstappen har brutt løpet to ganger. Sånn sett har Leclerc fått en solid ledelse. Men jeg har vesentlig mer tro på Red Bull enn Mercedes, for de kjører fort. Deres problem er løsbart. Jeg tror ikke de bryter mange flere løp denne sesongen, mener Viaplay-kommentatoren.

TITTELKANDIDATER: Mange tror det vil stå mellom Charles Leclerc og Max Verstappen i årets Formel 1-mesterskap. Foto: Hassan Ammar / AP

Søndagens løp foregår i Italia, og sånn sett på hjemmebane for Ferrari. Men Gulbrandsen tror ikke det nødvendigvis betyr ny seier.

– Jeg har en følelse på at Verstappen slår tilbake, men man skal ikke undervurdere Ferrari og Leclerc på hjemmebane. Jeg holder de to som favoritter, avslutter han.

Kvalifiseringen til Emilia Romagna Grand Prix er fredag klokken 17.00, mens sprinten finner sted lørdag 16.30. Løpet foregår søndag klokken 15.00.