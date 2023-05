Slaktet Pereira for filming: – Patetisk

Like etter kampstart på Lerkendal tok Rosenborgs Pereira seg lekent inn i Branns 16-meter.

Der sto Brann-forsvarer Japhet Sery Larsen i veien for RBK-stjerna.

Pereira falt og ropte på straffe, men dommeren var sikker i sin sak og ga 23-åringen gult kort for filming.

TV 2s kommentatorer mente det var helt korrekt dømt og kalte Pereira «patetisk».

Det er nummer 19 totalt uenig i.

– Folk tar meg litt useriøst, men jeg spiller jo ikke hull i leggen på meg selv, svarer han TV 2 på kritikken fra kommentatorene i pausen.

SÅR: Adrian Pereira viser frem Foto: SKJERMDUMP / TV 2

– Så du mener du burde hatt straffe?, spør TV 2s reporter.

– Ja ja, er du syk? Se!, svarer Pereira og drar ned strømpa på høyrefoten som viser et blødende sår.

– Jeg blir felt av imaget mitt, konstaterer spilleren som ikke er redd for å snakke fra levra:

– Alle ser det jo.

FILMING?: Ja mener dommeren og kommentatorene. Nei mener Pereira selv. Foto: Skjermdump / TV 2

To gule kort for filming

Da Kristall Ingason falt for eget grep innenfor 16-meteren etter 33 minutter noterte hjemmelaget seg for sitt fjerde gule kort og sitt andre for filming.

– Bollywood-faktor på Lerkendal. De to forsøkene på filming er dårligere skuespill enn i norsk svart/hvitt film fra 50 tallet, skriver Lars Tjærnås, fotballekspert i Aftenposten og Viaplay, på Twitter.

Rosenborg åpnet friskt, men tre minutter etter Pereiras gule luktet det oransje av Sam Rogers takling av Ole Didrik Blomberg.

Etter halvspilt omgang ble enda en RBK-forsvarer tildelt det gule kortet og det svekkede forsvaret ble tydelig da Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen sendte gjestene i ledelsen etter målgivende frispark av Mathias Rasmussen.

KAPTEIN: Sivert Heltne Nilsen satte 1–0 for Brann. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

Så sendte RBK-spiss Jayden Nelson en utilgivelig feilpasning som førte til et effektivt kontringsangrep fra de rødkledde.

Blomberg klinket ballen i nettet og jublet for 2-0, men gleden ble kortvarig da målet ble dømt til offside.

Like etter er Nelson nær utligning for Rosenborg, men ballen endte i keepers hender.

Det sto 1–0 til pause og hjemmelaget presset på for utligning etter hvilen, men utnyttet ikke sjansene godt nok.

Utover i omgangen tok Brann mer og mer over kontrollen.

Etter 78 minutter stormet Branns Bård Finne mot mål i et kontringsangrep og lette etter en lagkamerat før han må ta saken i egne hender og dunket inn 2-0-målet til Brann.

Det ble også sluttresultatet i Trondheim.