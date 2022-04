Slaktes for å ha herset med Miss Australia i showkamp: – For en tufs

Australieren stilte opp til inntekt for veldedighet i en kjendiskamp i basket denne helgen, men har fått gjennomgå i ettertid.

For til tross for at kampen kun var for moro skyld, og skulle samle penger til syke barn i Australia, gitt Kyrgios ut på parketten og spilte for alt han var verdt.

– For en tufs. Herregud. Dette er en kjendiskamp. Penger skal samles inn til syke barn. Det var latterlig, sier Steve Carfino, som er innlemmet i «Hall of Fame» i den australske basketligaen, og regnes som en legende. Han var trener for laget som møtte Kyrgios.

– Usportslig

I møte med kjendiser som er langt fra idrettsutøvere, blant annet Miss Universe Australia for 2020 og førsteministeren i delstaten New South Wales, levnet Kyrgios ingenting til tilfeldighetene.

Tennisstjernen utnyttet fysikken til å smadre motstanderne, blokkere skudd og smelle inn dunker.

– Det er usportslig. Han blokkerte skudd fra damer, og nektet å sentre til lagkamerater. Jeg synes bare det var usportslig. Det var ikke det rette øyeblikket for å vise alle hvor dominerende du kan være, mot for eksempel Australias deltager i Miss World, sa Carfino.

Samtidig hevder Carfino at han nektet å bytte slik at andre kjendiser fikk slippe til på banen.

– Mitt lag hadde 18 spillere, og alle kom på banen. Jeg tror det gjorde kampen bedre. Det var det rette å gjøre i en kjendiskamp. Forstå hvor du er, slo Carfino fast.

Slo tilbake

Kyrgios plukket kjapt opp kritikken og slo knallhardt tilbake på Instagram.

– Mangel på respekt? Din potet, se på min veldedige organisasjon, og se meg i øynene og fortell meg hvilken mangel på respekt det er, skrev Kyrgios.

27-åringen har en veldedig organisasjon i eget navn, som har som mål å gi sportslige muligheter til underprivilegerte barn.

– Hvis du kanskje viste litt mindre sportslighet ville din NBA-karriere vart litt lenger, fulgte han opp i retning Carfino, som kun fikk et par måneder i NBA-laget Boston Celtics, før han ble droppet. Senere fortsatte han karrieren i Australia.

Kyrgios' lag vant naturligvis kampen 37-13, og han stod selv for 16 av poengene.