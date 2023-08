Slaktes etter ny tale – Hegerberg med kryptisk melding

Gianni Infantino må tåle nok en storm.

I en lengre tale i natt, kom fotballpresidenten med en oppfordring til kvinner om å overbevise menn om å ta den riktige avgjørelsen.

Det vekker avsky.

I HARDT VÆR: Infantino. Foto: JAIMI JOY / Reuters

– Infantino sier at kvinner ikke har banket på døren til fotballen på flere tiår. Det er ikke kvinner som mangler initiativ, kunnskap eller ideer. Det er menn som styrer som ikke slipper oss inn, skriver den australske ABC-reporteren Samantha Lewis.

– Nedlatende

Talen kommer bare noen dager før VM-finalen mellom Spania og England. Infantino er for øyeblikket i Australia for å overvære mesterskapet.

– Jeg sier til alle kvinnene at dere har makten til å forandre. Velg de riktige kampene. Du har kraften til å forandre. Dere har makten til å overbevise oss menn, hva vi må gjøre og hva vi ikke trenger å gjøre. Bare gjør det. Med meg, med FIFA, vil du finne åpne dører. Bare skyv på dørene, de er åpne, sa han og fortsatte:

– Fortsett å drømme, og la oss virkelig gå for full likestilling.

Kritikken hagler mot presidenten, også her hjemme i Norge.

– Gianni, Gianni, Gianni ... Du er en nusselig, misogyn, nedlatende, menneskerettighetshatende søtnos. Heller ikke denne gangen fikk du det til, men her er en bamse du kan leke med, som premie for at du lot som om du gjorde ditt beste, skriver NRKs fotballekspert Aleksander Schau.

REAGERER: Ada Hegerberg har kommentert talen til Fifa-presidenten. Foto: Lise Åserud / NTB

Norges landslagsstjerne Ada Hegerberg har også kommentert talen på Twitter/X, men er noe mer kryptisk.

– Jobber med en liten presentasjon for å overbevise menn. Hvem er med?

NRK har vært i kontakt med Fifa om kritikken mot Infatino. De henviser oss til en pressemelding om nattens tale.

– Urolig

Dette er ikke første gangen Infantino vekker oppsikt fra talerstolen. Dagen før VM-åpningen av herrenes VM i Qatar hadde Fifa-presidenten en oppsiktsvekkende monolog på en pressekonferanse i Doha.

Infantino uttalte først sin støtte til LHBT+-samfunnet og fremmedarbeiderne i Qatar, før han gikk til angrep mot kritikerne av mesterskapet i golfstaten.

– Jeg ble urolig av hele talen, Norges fotballpresident Lise Klaveness til NRK den gang.

Infantino har vært Fifa-president siden 2016. Tiden hans som fotballens mektigste mann har vært preget av flere kontroverser.

– Ekstremt gammeldags og virkelighetsfjernt, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt om uttalelsene.

Han beskriver talen som «klassisk Infantino».

– Han virker mer selvtilfreds enn noen gang. Det er en endeløs rekke selvforherligelser på vegne av seg selv og Fifa.