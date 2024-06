Slaktes etter 8-0-tap: – Fullstendig natta

Billborn ferdig i Sarpsborg

Sarpsborg 08 skiller lag med hovedtrener Stefan Billborn og assistenttrener Joachim Björklund. Partene er enige om å avslutte samarbeidet.

Det opplyser Eliteserieklubben på sine nettsider.

– Som klubb og trenerteam har vi jobbet hardt gjennom en sportslig krevende periode. Det er etter gode samtaler en gjensidig respekt om at dette er det rette å gjøre nå. Tiden er moden, sier daglig leder Raymond Fjeld.

Svensken ble ansatt i Østfold-klubben i 2022. Klubben ligger for øyeblikket på nest sisteplass i Eliteserien, med bare tre seiere og ti poeng.

– Vi vil takke Stefan og Jocke for et veldig godt samarbeid. De har vært flotte representanter for oss og stått fjellstøtt i gode og tyngre perioder, sier Fjeld.

Klubben opplyser at Guillermo Molins og Dan-Atle Grønn skal lede treningene framover sammen med Dag Tore Bergerud, John Alvbåge og det fysiske trenerteamet. Klubben jobber med å få på plass en ny hovedtrener.

Sarpsborg 08 endte på en åttendeplass i begge Billborns sesonger bak roret.