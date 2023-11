Skylder på arrangøren etter absurd startblemme: – Skikkelig trist

– Hva er det som skjer? Er det en felle?, spurte kommentator Ole Kristian Stoltenberg på NRK sport da startnummer to og tre fikk en marerittstart på rennet.

For da startporten ble slått ut for finske Ryytty Vilma, gikk den rett i venstrestaven hennes og knakk den tvert.

Like etterpå skjedde nøyaktig det samme med Kseniya Shalygina fra Kasakhstan.

To løpere på rad knekker staven på vei ut fra start under verdenscupstarten i Ruka. Du trenger javascript for å se video. To løpere på rad knekker staven på vei ut fra start under verdenscupstarten i Ruka.

– Er startklossene for store?, undret Stoltenberg.

NRKs Langrennsekspert Fredrik Aukland prøvde å forstå hva som skjedde.

– Det kan være at de ikke er vant til å starte med startporter, foreslo Aukland.

Landslagstrener Stig Rune Kveen sa til NRK at de norske løperne ble varsla:

– Vi har gjort løperne observant på at de må være litt forsiktige ut av startgrinda. De får hvert fall beskjed. Vi håper at vi unngår stavbrekk.

Mener det er arrangørens feil

Ryytty forteller til NRK etter løpet at det var problemer med startporten:

– Jeg har sett et bilde av at det var et problem, så det var ikke min skyld.

OPPGITT: Vilma Ryytty mener det er arrangørens feil at startporten brakk staven hennes.

– Har noen beklaget?

– Nei, ingen har snakket til meg etter rennet, forteller finnen.

Ryytty så forfjamset ut etter stavbrekken. Hun stoppet opp for å plukke opp delene før hun omsider gikk videre.

– Jeg tenkte bare «neeeei». Jeg hadde aldri forestilt meg at dette kunne skje. Det var skikkelig trist, for alle heiet på meg her i dag, sier Ryytty.

Finnen ligger på en 51.plass i skrivende stund.

Hjemmehåpet etter stavbruddet: – Ikke min skyld Du trenger javascript for å se video.

Sekundstrid

Svenskene var i toppform lørdag formiddag og Ebba Andersson hadde en knalldag i løypa.

Andersson var raskest av alle frem til det gjensto to kilometer.

Da fant amerikanske Rosie Brennan frem det ekstra giret og tok kraftig innpå svensken.

Det ble en sekundstrid til slutt.

– For et vidunderlig drama og et herlig løp, sa Stoltenberg da Andersson gikk inn knappe fem sekunder foran Brennan.

Astrid Øyre Slind ble best av de norske. Hun åpnet bra, men hadde tydelig dårlig feste i oppoverbakkene. På et punkt stoppet 35-åringen nærmest opp. Likevel kjempet hun seg inn til en god tid på 27.50.80 minutter og ligger på en foreløpig åttendeplass.