– Det var en tøff kamp i dag. Jeg synes vi ligger foran i hele første omgang og skaper bra med sjanser. Men da vi kom under to ganger, da er vi i trøbbel. Det viser og at det er mental styrke. Vi samler oss i ringen og evner å komme tilbake i denne type kamper hvor vi ikke er på vårt beste, det er fantastisk sa Glimts trener Kjetil Knutsen etter kampen.

Først av alt. Med tre poeng mot Tromsø er Bodø/Glimt forbi Molde på tabellen, og fjorårets seriemester er igjen på toppen av tabellen.

Og det etter et durabelig oppgjør mot rivalen Tromsø. På et tidspunkt så det mer ut som Jostein Gundersen og Ola Solbakken deltok i en helt annen idrett enn i fotball, da de to barket sammen i en brytekamp på den ene flanken.

Det tente Ulrik Saltnes, som kun to minutter senere headet ballen i måle bak Tromsøs sisteskanse og sørget for seier til de gule og sorte.

Og som om ikke kampens siste minutter var hektiske nok, bød starten på den andre omgangen og på spenning. For på 15 minutter noterte begge lag seg for to mål.

Samtidig som Glimt knep seieren over Tromsø, rystet Kristiansund den forhenværende serielederen og vant 2–0. I Stavanger kriget Viking seg til seier over Rosenborg, og det betyr at det er jevnt i toppen av tabellen.